Cordero: "Edu Albacar me ha faltado al respeto"

El director deportivo del Elche, Jorge Cordero, ha ofrecido este miércoles una rueda de Prensa para defenderse de la duras acusaciones de Edu Albacar quien manifestó, a través de un comunicado, que había visto cosas raras en la direccción deportiva. Cordero ha señalado que "con estas declaraciones me falta al respecto y ahora tengo claro que he acertado no contando con él. Entiendo que se encuentre en una situación desagradable y puede hablar desde el rencor. Le tengo un gran respeto y como jugador siempre le ha admirado y ha dado mucho al club. Pero, a partir de su retirada, desempeñó otras funciones. Si cosas raras son firmar a Claudio Medina, libre, con 23 años, que había marcado 13 goles con el Sporting B? Nos adelantamos a tres equipos de Segunda, firmado por el mínimo salarial y le hemos cedido al Mirandés pagando ellos toda la ficha, ojalá haya más así. Será un gran delantero o no, pero la operación para el Elche es perfecta.

En cuanto a las acusaciones de Albacar sobre que casi todos los fichajes llegan a través del mismo representante, el director deportivo ha asegurado que "es otra gran mentira. Me duele que se mienta claramente. De los siete fichajes, todos son de representantes distintos, alguno puede repetir pero la mayoría son distintos y se puede demostrar. He respetado a Edu Albacar como jugador, pero él no me ha respetado como director deportivo. Cordero ha señalado que "no hay un motivo concreto" para prescindir de los servicios del excapitán y que "la decisión final no es mía", aunque ha querido dejar claro que "trabajo con gente de mi confianza, como en cualquier empresa, y soy libre de decidir quién quiero tener a mi lado".

Sobre lo que no se ha querido manifestar el máximo responsible de la parcela deportiva del club ilicitano es si Albacar le ha faltado el respeto como se le acusaba al exjugador en su carta de despido. "No puedo hablar de eso. Es una cuestión que va por la vía judicial y son temas del club con Edu y en eso no puedo entrar", y ha asegurado que la relación diaria era "muy buena y cordial". "Tenía un buen trato. Llegó lesionado y confié en él para que se recuperase y ocupara una de las fichas profesionales. Me aportó lo que buscaba dentro y fuera y del campo para lograr el objetivo del ascenso".

El director deportivo ha admitido que su hermano Pedro Cordero puede llegar en breve a la comisión deportiva del Elche tras ser depedido del Cádiz. "Necesitamos gente con experiencia y de mi confianza siempre que sea a un coste mínimo y que el club lo pueda asimar. Necesitamos dos o tres scouts y no voy a decir la confianza y la experiencia que tiene mi hermano. Es muy probable que venga".

Jorge Cordero también ha reconocido que las renovaciones de Neyder Lozano y Sory Kaba son una "prioridad" en estos momentos y que están manos a la obra. "La renovación de Neyder es una prioridad. Reúne todos los valores del Elche y queremos que sea el jugador-franquicia en el futuro. Ambas partes tenemos que poner de nuestra parte para renovar. Será difícil porque tendrá muchas ofertas, pero hay que hacer todo para conseguirlo. Y en cuanto a Sory estoy muy cerca de llegar a un acuerdo para una ampliación de contrato y, en breve, podremos anunciarla.