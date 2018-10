Edu Albacar: «Si los que dirigen al Elche tuvieran dignidad se irían con sus secuaces»

Edu Albacar y Diego García, en una foto de archivo, en la sala de Prensa del Martínez Valero.

Edu Albacar y Diego García, en una foto de archivo, en la sala de Prensa del Martínez Valero. antonio amorós

El catalán dice que están tratando al club «como una marioneta».

Edu Albacar, excapitán del Elche y exsecretario técnico del club ilicitano, anunció ayer, a través de un comunicado, que demandará al presidente del club, Diego García, por intentar desprestigiarle y a la entidad tras ser despedido recientemente. El emblemático jugador franjiverde recibió la carta de salida el pasado 14 de septiembre a pesar de tener tres años más de contrato en el cuerpo técnico.

Albacar desvela que los motivos alegados por el club para su despido como secretario técnico han sido el «no obedecer a sus superiores y el filtrar fichajes a la Prensa» y señala en dicho escrito que la carta de despido «está plagada de injurias y calumnias» contra su persona «de las que se tendrá que dar cuenta ante los tribunales».

El que fuera jugador franjiverde habla de Diego García como «la persona que, desgraciadamente, representa al Elche C.F. en este momento» y afirma que «la paralización del pago de mi salario, primas y demás fue una orden personal dada por este señor. También el hecho de que no se me entregara ningún documento del club, ni siquiera copia de mis contratos como futbolista y como secretario técnico».

Albacar califica de «insultante y falta de clase y señorío» la oferta que le presentó el club a través de sus abogados y denunció que la opción que se le ofreció de realizar un partido homenaje no tenía como objetivo que se despidiera de sus seguidores sino la de «sacar dinero de la afición del Elche» y que, con «esa limosna poder indemnizarme. Creo que este hecho por sí mismo define al tipo de persona que tenemos, en estos momentos, dirigiendo nuestro club».

«No tengo ningún reparo en reconocer que no me importa demandar a este señor y que la justicia le obligue a disculparse y no mentir sobre mí», señala Albacar, quien admite que le ha «costado» tomar la decisión de ir contra la entidad ilicitna.

«Nunca, digo bien, nunca, pensé que tendría que hacer algo así contra el club en el que tan feliz me he sentido y para el que tanto he dado. Pero ahora este señor está jugando con el pan de mis hijos», confesó el exfutbolista.

Edu Albacar siente tristeza por ver cómo los actuales dirigentes están tratando como una «marioneta y un juguete roto al Elche. Quizás deberían tomar ejemplo de Juan Serrano y Pepe Alberola, presidentes con los que trabajé, que no les importaba coger su coche e ir a ver a su equipo sin cuestionar la distancia, pagándose de su bolsillo los viajes».

Denuncia que en dos meses ha visto, «cosas muy raras» en la entidad» y afirma que «no me parece bien que todos los fichajes, o casi todos, sean del mismo representante. No me parece bien que el presidente cambie uno de los modelos de vehículo que nos ofrecía una marca por otro para su uso y disfrute», denuncia Albacar.

«Prefiero estar fuera de este club que no tener que mirar para otro lado mientras otros hacen y deshacen a su antojo», sentencia antes de decir que «si los actuales dirigentes del Elche tuvieran dignidad se irían con todos sus secuaces».

«Lamento de corazón tener que escribir estas palabras para defenderme de una persona, que nada ha hecho por el Elche, que intenta desprestigiarme manchando mi carrera en este club durante tantos años sin importarle a lo que renuncié por seguir aquí, ni las reducciones de sueldo que he aceptado hacer en cada renovación de contrato, ni los aplazamientos de mis primas o cantidades a percibir cuando el club no podía pagarlas, ni tantas y tantas cosas que he hecho por este club», insiste.

Finalmente afirma que «lo único que deseo de corazón es que el Elche se salve y poco a poco vuelva a donde se merece. Pero para que eso ocurra deben salir y dejar entrar a gente que trabaje por y para el club».