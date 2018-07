Claudio: «Para evolucionar hay que competir con los mejores»

El delantero de 24 años firma tres temporadas con el conjunto franjiverde tras un gran año en el filial del Sporting.

Claudio Medina completa la nómina de delanteros del Elche para la próxima temporada. El atacante leonés ha despuntado estas dos últimas temporadas en las filas del filial del Sporting de Gijón, donde ha anotado 47 goles. Sus tantos valieron un ascenso a Segunda División B en el primer curso y una meritoria clasificación para la fase de ascenso en la segunda campaña.

Su pierna dominante es la izquierda, aunque posee un buen golpeo con la diestra. Destacado por su olfato goleador, es un delantero referencia al que no le desagrada la labor de asistente: «No tengo por qué ser yo el que marque los goles, también me gusta dárselos a los compañeros». Sus 186 centímetros de altura le ayudan a ser un jugador fuerte en el juego aéreo, aunque él destaca otra virtud por encima del remate de cabeza: «Tengo mucha capacidad de trabajo. Me puedo adaptar a cualquier estilo de juego», afirma el leonés, que reconoce que la labor que pide Pacheta es distinto al que solía hacer en Mareo: «El entrenador quiere mucho trabajo arriba, que los delanteros no solo estén para marcar goles».

Con tres delanteros asentados en el cuadro ilicitano, Claudio sabe que no será tarea fácil ganarse la titularidad: «Afronto la competencia como un reto. Si quieres seguir evolucionando tienes que competir con los mejores», argumenta el joven atacante, sabedor de la calidad de Benja, Nino y Sory Kaba.

Tanto el jugador como Jorge Cordero han afrmado que hubo contactos desde antes de que se disputara la fase de ascenso. En cualquier caso, la determinación del atacante leonés por fichar se produjo con posterioridad: «La decisión de venir al Elche surgió después del ascenso, tras valorar todas las opciones con mi familia y mis agentes».

La consecución del ascenso y el proyecto que está forjando el club para esta temporada han inclinado la balanza a favor de la entidad franjiverde, que firma con el jugador un contrato para las tres próximas temporadas. Durante este tiempo, deberá acostumbrarse a lo que más le ha sorprendido a su llegada: el clima. «No estoy acostumbrado a tanta humedad», reconoce. Aunque admite que Elche es el lugar donde quiere estar: «Me quiero quedar aquí aunque hagan diez grados más». Esperemos que no sea necesario.

El exsportinguista destaca la importancia de mantener el bloque del ascenso para competir este año, y declara que «va a ser un gran año para toda la ciudad». También ha subrayado la dificultad que suponía el ascenso, y ha catalogado al Elche como «un club histórico».

Estos días se ha podido ver alfutbolista trabajar con el resto del grupo. Las sensaciones físicas son buenas y el jugador espera su debut mañana, en el amisotoso que enfrentará al Elche y al Cádiz en el Pinatar Arena a las 19:30.