Claudio Medina: "Afronto la competencia como un reto"

A sus 24 años, Claudio Medina es un seguro de gol. Al menos eso afirman en Gijón y Langreo, últimos lugares en los que ha jugado el espigado atacante. Llegar a la delantera del Elche supone un reto para personal para Claudio, que valora la competencia de manera positiva. "Si quieres seguir evolucionando tienes que competir con los mejores. Estoy preparado para lo que venga", afirma. Sus cifras goleadores no dejan a nadie indiferente. 47 goles en sus últimas dos temporadas en el filial sportinguista son su aval.

Pero Claudio Medina no es solo gol. "Tengo mucha capacidad de trabajo. Si hay que ayudar al equipo defensivamente, lo hago", ha argumentado en su presentación oficial. Acaba de llegar, pero ha aprendido rápido qué es lo que pide el míster a sus delanteros: "Pacheta no solo quiere que los delanteros estén para marcar goles. Pide mucho trabajo arriba". También ha reseñado como positivo el hecho de que el club mantenga el bloque del ascenso, gesto que ha alegrado al director deportivo.

Antes de que comenzara la fase de ascenso a Segunda División, Jorge Cordero ya se puso en contacto con Claudio Medina, quien tenía otras ofertas sobre la mesa: "Han habido bastantes clubes interesados, pero a raíz del ascenso y viendo el proyecto que está montando el Elche, poco hay que decidir". La única sorpresa que se ha llevado el futbolista ha sido climatológica: "Lo que más me ha sorprendido de Elche es el calor. No estoy acostumbrado a tanta humedad". Pero no es un factor que le eche para atrás: "Yo me quiero quedar aquí aunque hagan 10 grados más".

El delantero zurdo ya lleva unos días trabajando con sus nuevos compañeros y este fin de semana podrá debutar en los amistosos que enfrentarán al Elche contra el Cádiz (sábado a las 19:30h) y contra el Alcoyano (domingo 20:30h).