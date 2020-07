¿Estás pensando en especializarte en marketing y comercio? Este es el ciclo que tienes que cursar

La Escuela FP de FEMPA, centro autorizado por la Consellería de Educación, ofrece distintos ciclos de Formación Profesional para especializarse en gran variedad de ramas. Uno de los que más salidas profesionales tiene es el ciclo superior de Técnico/a en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

El comercio y marketing se han convertido en claves para cualquier tipo de empresa, es por ello que la formación en este sector es siempre una buena opción y cuenta con un alto nivel de empleabilidad para los alumnos que eligen especializarse en esta rama.

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de cualquier sector productivo y principalmente del comercio y marketing público y privado, realizando funciones de planificación, organización y gestión de actividades de compraventa de productos y servicios, así como de diseño, implantación y gestión de espacios comerciales.

El ciclo de Técnico/a en Gestión de Ventas y Espacios Comercial de FEMPA presta especial atención a las habilidades digitales e idiomas. No sólo lograrás el título oficial, sino que rentabilizarás al máximo tu dedicación gracias a su metodología basada en la técnica learning by doing (aprender haciendo), lo que te permitirá formarte de una forma práctica, con proyectos empresariales reales, intercambiando sinergias con empresas referentes en el sector y todo bajo una óptica empresarial real.

Este ciclo, de dos años, está dirigido a jóvenes que quieran especializarse en marketing y comercio para acceder a los puestos de trabajo más demandados por las empresas, y a profesionales con experiencia interesados en conseguir su título oficial.



Los mejores expertos participando en tu desarrollo profesional

Los profesores que imparten el curso son profesionales en el sector y enseñan al alumno a elaborar planes de ventas, gestionar la comercialización, organizar y controlar la implantación de productos/servicios y acciones promocionales en espacios comerciales, determinar las líneas de actuación de las campañas promocionales, obtener, analizar y organizar información fiable de los mercados aplicando técnicas estadísticas, entre otras actividades.

Como docentes, profesionales con gran experiencia en la materia, se cuenta con la participación de José Ramón Gonzálvez, Isidro Pérez Ramón, Ignacio Alba, Manolo Amat, Luis Munera Martínez y Jorge Álvarez, entre otros.



Inserción laboral efectiva

Las ventajas de estudiar en FEMPA es que se ponen en práctica las habilidades en cualquiera de sus más de 2.000 empresas asociadas. Asimismo, guían al alumno a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y apuestan por una inserción laboral efectiva. En este sentido, cuentan con el apoyo de su Agencia de Colocación a través de la cual el estudiante tiene la posibilidad de empleo en empresas nacionales e internacionales.

Tescoma, Grupo Suesa o Farell son solo algunas de las empresas líderes en su sector que participan de forma activa en la formación de los alumnos del ciclo Gestión de Ventas y Espacios Comerciales de la Escuela de FP de FEMPA, abriéndoles sus puertas para que conozcan desde dentro cuál es la realidad del mercado actual y ofreciéndoles clases magistrales sobre marketing digital, ventas o atención al cliente, que completan el contenido oficial de su formación.

Además, tras realizar el curso si estás interesado en seguir la formación con estudios universitarios, al finalizar con éxito un ciclo de grado superior, puedes acceder de forma directa a la Universidad, sin necesidad de superar la prueba de acceso.



Becas de hasta el 50% de la matrícula

La Escuela de FP de FEMPA ofrece a los alumnos becas de hasta el 50% del importe total de la matrícula, con el objetivo de facilitar el acceso a sus ciclos a todas aquellas personas que quieran incrementar su nivel de cualificación profesional y mejorar su empleabilidad, sin que queden excluidos de los mismos por falta de recursos económicos. Aguas de Alicante, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Elecnor, Banco Sabadell, Indra, Farell u Ormazabal, son solo algunas de las entidades que colaboran con la escuela.

Servicio de información al estudiante de la Escuela de FP de FEMPA, teléfono directo 680 555 192

o info@formacionprofesionalalicante.es

Más información en www.formacionprofesionalalicante.es