Ineca alerta: un frenazo económico puede ser peor en la provincia

Rafael Ballester reclama más apoyo de las administraciones para fomentar la innovación

La desaceleración que vive la economía no es una buena noticia. De momento, parece que la mayoría de indicadores resisten en positivo pero la "sombra de un frenazo mayor acecha" y la provincia no saldrá muy bien parada. Sus menores niveles de renta y la precariedad del mercado laboral la hacen más vulnerable a las consecuencias de la ralentización. Ésa es la advertencia que ha lanzado este viernes el presidente del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), Rafael Ballester, durante su discurso en la asamblea anual de socios que la entidad ha celebrado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que ha pedido a los empresarios y las distintas instituciones presentes "no caer en la autocomplacencia".

Y es que, según ha apuntado, "la desaceleración detectada en la economía española es mayor aún aquí" y, aunque hay datos positivos en términos de empleo, como el récord de afiliación a la Seguridad social, el "reducido peso de los contratos indefinidos" y "unos salarios que crecen, pero por debajo de la media" pueden ser "una limitación evidente para captar y retener el talento", según Ballester.

En la misma línea, esta debilidad que muestran los indicadores socioeconómicos pueden incrementar en la provincia "de manera exponencial" los efectos del posible frenazo que se atisba, sobre todo fuera de nuestras fronteras, según el también abogado.



Endeudamiento

El presidente de Ineca también ha señalado que las empresas y familias han hecho sus deberes, al reducir sus deudas durante estos años, y ha afeado que las administraciones no hayan hecho lo mismo y soporten aún elevados niveles de endeudamiento. Una circunstancia que resta capacidad de inversión para realizar nuevas infraestructuras o para apoyar la innovación y la formación, que ha considerado más necesarios que nunca.

En relación con lo anterior, el máximo responsable de Ineca ha insistido en el déficit de financiación que sufre la Comunidad Valenciana y en el doble castigo de la provincia de Alicante. Un déficit inversor "cronificado", según Ballester, que, además, "desoye la evidencia de una realidad demográfica evidente, como lo es la existencia de una población flotante invisible en los sistemas de indicadores y datos demográficos y estadísticos".

Por otro lado, Ballester ha realizado un guiño a los representantes empresariales después de que se haya logrado recuperar la unidad de acción, con la entrada de Uepal en la patronal CEV Alicante. "La integración empresarial es un ingrediente que, sin duda, debe contribuir a facilitar el diálogo con las insituciones públicas", ha señalado ante los presidente de las dos citadas organizaciones empresariales, Juan José Sellés y Perfecto Palacio, respectivamente, presentes en el acto.



Conselleria de Innovación

En el apartado positivo, Ineca ha destacado la creación de la Conselleria de Innovación y también su ubicación en Alicante. Eso sí, ha reclamado que sigan este tipo de gestos con la instalación en la provincia de otros departamentos "especialmente en materia de turismo hotelero y residencial", recogiendo así la petición histórica de una Conselleria de esta área en Benidorm y la reciente propuesta de la Asociación de Promotores de Alicante (Provia) de crear una dirección general de Turismo Residencial en Alicante.

Por su parte, el rector de la Universidad Miguel Hérnández, Juan José Ruiz, y la responsable de su Parque Científico, Tonia Salinas, han animado a los empresarios a utilizar los recursos que ofrece la insitución académica para sus proyectos de investigación y de innovación, incluyendo su ecosistema de startups y empresas tecnológicas. En este sentido, la clausura del acto ha corrido a cargo del catedrático de Organización de Empresas José María Gómez Gras, que ha explicado los beneficios de la innovación abierta -la que realizan las empresas con recursos ajenos- y, sobre todo, de la hibridación. Es decir, la unión de empresas de ámbitos diferentes para crear producto totalmente nuevos. Uno de los ejemplos que ha puesto es la creación de las maletas con ruedas.

Por último, el director territorial de Empresas de CaixaBank, Dino Gosp, ha afirmado que la entidad concedió el año pasado más de 24.000 préstamos a empresas en la Comunidad Valenciana, por importe de unos 7.000 millones, y ha anunciado la extensión de su red de oficinas para pymes, que ahora cuenta con una delegación en Alicante, con la apertura de dos nuevos establecimientos en Alcoy y Elche.