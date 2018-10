La diferencia entre atender y escuchar

Vicent Soler le responde que en estos momentos los empresarios pagan lo mismo que en 2014, con el PP.

Atender -como sinónimo de recibir- es una cosa, y escuchar es otra bien distinta. Y eso precisamente es lo que le reprochó el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), Francisco Gómez, al conseller de Hacienda, Vicent Soler. A mitad de septiembre, cuando la organización hizo públicos los nombres de los premiados, el también presidente del Grupo Marjal ya dejó patente su malestar con la Generalitat por la falta de apoyo a la organización que dirige. «No vamos a aceptar que la Generalitat envíe al botones», decía Francisco Gómez en aquel entonces. Dejaba en evidencia lo obvio: que las relaciones entre una y otra parte no son precisamente buenas, sobre todo a raíz de los enfrentamientos que se fueron encadenando cuando Gómez accedió a la presidencia de la ya extinta Coepa. Al final, no asistió el «botones», sino el conseller de Hacienda, pero el dirigente de los empresarios familiares no dejó pasar la oportunidad y aprovechó para ir salpicando su alocución de reivindicaciones y reproches, centradas en particular en la infrafinanciación, por parte del Gobierno central, pero también por parte de la Generalitat, que padece la provincia y en el Impuesto de Sucesiones. Ante ello, Soler, que, a la sazón, no se suele achantar en situaciones como ésta, tampoco se mordió la lengua.

Por partes. Como no podía ser de otra forma, siendo como era el anfitrión, Francisco Gómez fue el encargado de intervenir en primer término. Empezó suave, poniendo en valor todas las características que definen a las empresas familiares, para, a partir de ahí, ir dando un tono más reivindicativo a su discurso. La primera parada fue en la financiación. Las empresas familiares han contribuido a situar a la provincia como la quinta que más aporta al PIB, defendió, para, acto seguido, añadir que «si ya de por sí esta posición es más que notable, aún lo sería más si esta provincia recibiera la inversión que merece». No se quedó ahí. «Hablamos simplemente de una mera cuestión de justicia, nada más. De recibir lo que nos corresponde». El segundo alto en su discurso se centró en lo que, según proclamó el presidente de Aefa, son «las últimas modificaciones que se aprobaron en el Impuesto de Donaciones y Sucesiones y que han contribuido a que nuestra Comunidad se posicione por la cola, frente al tratamiento fiscal de este impuesto en otras comunidades». Lo hacía, además, tuteando directamente al conseller. «Cada vez que te lo he pedido nos has atendido, pero no nos has escuchado», le espetó. «Te lanzo un reto: ser valientes, osados, como los empresarios familiares, y eliminar este impuesto», agregaba a continuación. Finalmente, hizo un llamamiento a los legisladores y pidió una regulación específica para las empresas familiares.

Si Francisco Gómez fue el encargado de abrir los discursos, el conseller Vicent Soler los cerró. Sí, empezó agradeciendo a Aefa su labor con las empresas familiares, dirigiéndose con un cordial «Paco» a su presidente. No obstante, a partir de ahí, fue dando respuesta a todos los planteamientos del dirigente empresarial. Uno por uno. De entrada, justificó la ausencia del jefe del Consell, Ximo Puig, que ayer estaba en La Moncloa hablando de financiación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Está pidiendo una financiación justa, y ojalá tenga éxito», señaló, tratando de zanjar así dos de las cuestiones claves: la de las ausencias en la gala de Aefa denunciada en septiembre, y la de la infrafinanciación, asunto siempre presente en las alocuciones de Gómez. Y llegó el segundo punto: «Paco, la Generalitat atiende y escucha, porque la Generalitat, como no podía ser de otra manera, está comprometida con la empresa familiar», le dijo. Aludió a las limitaciones que tiene el Consell, cierto, pero también apuntó que el régimen fiscal de 2014, cuando estaba el PP, es el mismo que el de 2018, cuando están PSPV y Compromís. Es más, insistió en que las modificaciones introducidas por el Consell no suponen un cambio real en lo que pagan las empresas por el mismo. Así, recordó que la transmisión de una empresa familiar sigue contando con un 95% de reducción en la cuota y que el año pasado 2.320 contribuyentes de la Comunidad se beneficiaron de esta deducción.

Previamente, el presidente de la Diputación, César Sánchez, sumándose a la demanda de Gómez, pidió un esfuerzo a todas las administraciones para rebajar los tributos a los empresarios. De forma paralela, instó a «actuar» para minimizar los efectos de la desaceleración en la economía. «Cuando hay amenazas y riesgos hay que tomar decisiones para que no nos pille el león», sentenció, tras relatar esa historieta de las zapatillas que tiene como protagonista a este animal. Una llamada a que no se penalice a las empresas tecnológicas, o las necesidades en materia de infraestructuras o de que las distintas administraciones colaboren también estuvieron presentes. Mientras, el alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, deslizó la importancia de que las empresas sean sostenibles y, además, respeten los derechos laborales. También intervino el responsable de la Dirección de Negocio de Empresas en la Comunidad Valenciana y Murcia de Bankia, Carlos Aguilera, quien ofrecía sus primeras palabras en un acto público desde que asumió el cargo, y se comprometió a seguir trabajando en dar respuesta a las necesidades de cada una de las empresas.