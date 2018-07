Arranca la vista por las preferentes de la CAM con la duda de si se mantiene la acusación por estafa

Se pide una responsabilidad civil de más de 11 millones y diez años de cárcel.

El primer juicio que se va a celebrar en España por la comercialización de preferentes y deuda subordinada está previsto que arranque esta mañana en la Audiencia Nacional con la duda de si se mantiene la acusación por estafa para los exdirectores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós, los dos únicos acusados en este proceso. Un cargo por el que, en concurso con el del publicidad engañosa, se reclaman ocho años de prisión y multa, además de otros dos por el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.

El hecho de que la Fiscalía Anticorrupción no presente cargos contra los dos ex altos ejecutivos de la entidad (únicamente lo hacen el abogado murciano Diego de Ramón en nombre de los cerca de un millar de presuntos perjudicados personados y la asociación de usuarios de banca Adicae), y lo elevado de la responsabilidad civil que se reclama (más de 11 millones sólo por parte de una de la acusaciones que harían inasumible una condena en costas en caso de sentencia condenatoria), está pesando sobre la idea de mantener o no este cargo. Una duda que quedará despejada a primera hora de la mañana de hoy, antes del inicio de la vista oral que está fijado para las 10 horas.

En la decisión sobre el mantenimiento del cargo de estafa también está siendo determinante el contenido de la información facilitada por el Banco de Sabadell sobre el canje de estos productos a antiguos clientes de la CAM, con cuyo negocio financiero se quedó la entidad catalana con la excepción de las cuotas participativas, excluidas de esta causa y que fueron amortizadas a cero.

Como prueba documental anticipada al juicio se solicitó que por parte del banco se facilitara la relación de las cantidades indemnizadas por preferentes y deuda subordinada. Además, y por iniciativa del Sabadell, se ha presentado un informe pericial para acreditar el canje de estos productos, lo que obliga a las acusaciones a revisar el número real de damnificados.

La aseguradora Caser está considerada responsable civil directa y, tras la exclusión de la Fundación CAM, el Sabadell sería el subsidiario.



Siguiendo indicaciones

Las acusaciones que representan Diego de Ramón y Adicae sostienen que «los empleados de la caja, siguiendo las expresas indicaciones adoptadas por los órganos directivos dirigidos por Roberto López Abad y María Dolores Amorós, mintieron deliberadamente a sus clientes quienes, como consecuencia del citado engaño, adquirieron un producto que por su perpetuidad y falta de liquidez no era en absoluto idóneo para su perfil ni el adecuado para a finalidad perseguida», según recoge Adicae en su escrito.

Ambas acusaciones afirman que fue la necesidad de obtener liquidez unido al «ánimo de lucro» lo que motivó que, «previo engaño, miles de ahorradores se hayan convertido sin saberlo primero en inversores y después en accionistas cuando jamás pensaron ni decidieron conscientemente ser ni una ni otra cosa», concretan.

Aunque la magistrada Carmen Lamela, instructora de esta causa, archivó la parte relativa a las participativas (inicialmente dentro este mismo proceso), Adicae llama la atención sobre el «paralelismo abrumador» entre las cuotas y los productos objeto del juicio: «La agresividad en su venta y la ocultación de su naturaleza (...) con el único fin del paliar la galopante descapitalización de la CAM».



Hasta seis emisiones

La caja de ahorros llegó a tener en circulación hasta seis emisiones de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes por un importe conjunto de más de 1.600 millones de euros, aunque la que resultó realmente problemática y la de mayor importe fue la que se realizó en 2009, las Preferentes Serie C.

Como hicieron casi todas las entidades españolas, en plena crisis y necesitada de liquidez, la caja alicantina colocó entre sus clientes 850 millones de euros en estos títulos, unos valores de deuda perpetua (es decir, sin plazo de vencimiento) y que, supuestamente, debían fluctuar libremente en el mercado, cosa que la mayoría desconocía al contratarlos.

Para animarles a aceptar la compra, la CAM ofrecía una rentabilidad del euríbor más el 5,9%, lo que ocasionó que algunos titulares de emisiones anteriores exigieran un canje y obligó a la caja a colocar los valores menos rentables a nuevos clientes, lo que agrandó la bola, tal y como recoge la propia juez Lamela en otro de sus autos, en base a los informes que le pasó la CNMV, que también ratificó que muchos de los compradores carecían del perfil adecuado para adquirir estos valores.

La vista oral se ha fijado en siete sesiones y está previsto que finalice el 25 de julio.