Felipe Orts da el relevo a Vania Rico

Felipe Orts (Teika UCI Team) ha sido el ganador del Ciclocross Internacional Ciudad de Valencia (C2). Lucía González (Nesta Skoda Alecar) se ha impuesto en la prueba femenina. Ismael Esteban (Aldro Energía) y Aida Nuño (Río Miera Cantabria Deporte) se han proclamado vencedores de la Copa de España, un título que también ha conquistado en la categoría cadete la corredora de Tibi Vania Rico (Teika UCI Team). La alicantina dedicaba el triunfo "a mi familia y al equipo" y antes de llegar a Tibi se hacía una fotografía en el cartel anunciador de su pueblo vestida con el maillot rojigualda. Campeona de España infantil en 2018 en línea, título que consiguió en la localidad orensana de Baños de Molgas, en cadetes fue tercera en la Copa de España en Moutain Bike y, ahora, el ciclocross, se ha llevado el preciado maillot después del segundo puesto cosechado en València, en la última prueba de la Copa. Empezó a practicar el ciclismo con 10 años en Tibi y fue su padre el que le animó a practicar el ciclocross. Su próximo objetivo, luchar por el Campeonato de España que se disputa en Pontevedra en enero.

Felipe Orts (Teika UCI Team) cerró en València un fin de semana espectacular. Tras vencer el sábado en Xàtiva repitió el domingo a orillas del Turia después de dar una nueva exhición. Fue su novena victoria de la temporada.

El vilero consiguió abrir hueco en los primeros compases de la carrera y supo mantenerlo hasta el final. "Un fin de semana para no olvidar. He disfrutado los dos días. El circuito del sábado me gustaba más. El del domingo consistía en remar y remar. He intentado irme de salida y lo he conseguido. Luego ha sido cuestión de mantenerse. Ganar en casa sabe mejor y espero que la gente haya disfrutado". Orts ha estado acompañado en el podio por Kevin Suárez (Nesta) y Clément Russo. Ismael Esteban ya había asegurado matemáticamente su victoria de la Copa de España en la categoría élite masculina antes de esta carrera. Orts ha sido segundo aunque ha ganado en las tres carreras que participó, ya que esta campaña ha dado prioridad al calendario internacional.

El mejor sub 23 en la capital valenciana fue Gonzalo Inguanzo (Teika UCI Team), octavo absoluto, mientras que Iván Feijóo (Nesta), noveno, ha sido el ganador de la Copa de España, empatado a puntos con Xabier Murias (Gela Pedagogikoa), hoy décimo. Sara Bonillo (Teika UCI Team) ha sido undécima.

Clasificación élite-sub23 masculina:

1 ORTS LLORET Felipe TEIKA UCI TEAM 1:03:13

2 SUAREZ FERNANDEZ Kevin NESTA – SKODA ALECAR CX TEAM 1:04:06

3 RUSSO Clément 1:04:07

4 LEDANOIS Kevin 1:04:19

5 JUNQUERA SAN MILLAN Mario 1:04:21

6 VALERO SERRANO David 1:04:21

7 MATA CABELLO Martin 1:04:37

8 INGUANZO MACHO Gonzalo TEIKA UCI TEAM 1:04:47

9 FEIJOO ALBERTE Ivan NESTA – SKODA ALECAR CX TEAM 1:04:47

10 MURIAS GARCIA Xabier 1:04:49

Clasificación Copa de España élite-sub23 masculina:

1 ISMAEL ESTEBAN AGUERO ELITE ALDRO ENERGÍA 97

2 FELIPE ORTS LLORET ELITE TEIKA UCI TEAM 75

3 KEVIN SUAREZ FERNANDEZ ELITE NESTA SKODA ALECAR CX TEAM 71