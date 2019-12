"Va por vosotros". Felipe Orts atravesó la línea de meta haciendo su habitual "caballito" y ofreciendo el triunfo al público, muchos de ellos eran amigos y gente de su entorno, como ganador del Ciclocross Internacional Ciudad de Xátiva. El vilero se ha impuesto con claridad en la prueba valenciana y ha podido ser "profeta en su tierra". Es su octavo triunfo de esta campaña, tras los logrados en Llodio, Elorrio, Les Franqueses, Manlleu, Igorre y La Vila. La holandesa Marianne Vos (CCC – Liv) se impuso en la carrera femenina.

Felipe Orts sabía que no podía defraudar a los suyos y sallió con la intención de dar espectáculo. Brindó una carrera sensacional y llegó a meta con un público volcado y reconociendo su trabajo. El mejor premio para un corredor como el de La Vila siempre dispuesto a hacer un guiño de complicidad al respetable. En el podio, segundo, fue Ismael Esteban y tercero y mejor sub 23 Xabier Murias. Gonzalo Inguanzo entró en el puesto once y fue segundo sub 23.

En féminas, Marianne Vos, siete veces campeona del mundo, impuso su calidad. Aida Nuño (Río Miera Cantabria Deporte) fue segunda y Lucía González, tercera. Sara Bonillo ocupó el puesto undécim, terera sub 23.

Clasificación élite-sub23 masculina:

1 ORTS LLORET Felipe TEIKA UCI TEAM 0:58:16

2 ESTEBAN AGUERO Ismael 0:59:06

3 MURIAS GARCIA Xabier 0:59:26

4 MATA CABELLO Martin 1:00:11

5 SUAREZ FERNANDEZ Kevin NESTA – SKODA ALECAR CX TEAM 1:00:26

6 FINE Eddy 1:00:42

7 MISSER VILASECA Tomas 1:01:05

8 JUNQUERA SAN MILLAN Mario 1:01:29

9 VALERO SERRANO David 1:01:44

10 JUILIANO Andrew 1:01:58

11 INGUANZO MACHO Gonzalo CYCLO – CROSS TEAM TEIKA – GSPORT – BH 1:02:03

El domingo, Vania Rico y Orts corren en València

El domingo, en el antiguo cauce del río Túria, se correrá el XIV Ciclocross Internacional Ciutat de València (C2) y Felipe Orts quiere firmar el doblete en la Comunidad Valenciana. Esta prueba pone el broche a la Copa de España de Ciclocross. Contará con el aliciente de ver quién se corona como campeona en la categoría élite femenina, donde solo once puntos separan a la líder, Aida Nuño, de su más inmediata perseguidora, Lucía González, ganadora de hasta tres pruebas del circuito nacional este curso. En categoría Sub 23 femenina, Paula Díaz tratará de mantener su liderato frente a Irene Trabazo, a la que aventaja en 8 puntos. En cuanto a la categoría élite masculina, ya figura como vencedor matemático a falta de la cita levantina Ismael Esteban.

También tomará la salida el ciclista de Teika UCI Team Gonzalo Inguanzo. Sara Bonillo correrá en la categoría élite sub 23. La cantera del conjunto alcoyano estará representada por los júniors Marc Cabedo, Jordi Constantino y Joan Hernández y el sub 23 Édgar Teno. La cadete alicantina Vania Rico competirá con opciones de ganar la Copa de España.