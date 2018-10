El Xaloc Alacant retoma la competición en el Pitiu contra el AECS L´Hospitalet

Tras las dos semanas de parón por la celebración en Argentina de los Juegos Olímpicos de la Juventud, vuelve la competición en la Segunda División Nacional del Fútbol Sala Femenino. El Xaloc jugará esta cuarta jornada ocupando el liderato, y recibiendo en el Pitiu, al equipo catalán de L´Hospitalet.

La entrenadora alicantina María Molina comentaba "que han sido dos semanas para disfrutar del liderato provisional pero sin descuidar el trabajo duro y exigente de los entrenamientos. El objetivo no es otro que ganar el partido del sábado y que los tres puntos se queden en Alicante. No será fácil, pero si queremos seguir liderando la clasificación habrá que afrontar cada partido con el máximo de concentración y exigencia". Las convocadas para esta cuarta jornada de liga serán, Toñi y Aida en la portería, y Miriam, Laura Bonmatí, Laura García, Tere, Eva Órtiz, More, Claudia, Lydia, Elena y Jeza.

El equipo rival llega a Alicante con tres puntos y ocupando la onceava posición. Un partido ganado y dos perdidos, 5 goles a favor y habiendo encajado 9 en los tres partidos que se llevan de competición. En los enfrentamientos directos con el Xaloc Alacant, se registran una victoria y un empate del club alicantino en los partidos de la temporada anterior, 2-7 en el desplazamiento a L´Hospitalet, y empate 2-2 en el Pitiu. La liga acaba de comenzar y es muy pronto para fijarse en la clasificación, pero lo que está claro es que los dos equipos querrán conseguir los tres puntos, las hospitalenses para buscar una zona más cómoda, y el club alicantino para conseguir la cuarta victoria y seguir encabezando la clasificación en solitario.

El partido se disputará este sábado a las 16:00 horas en el Pabellón Municipal Pitiu Rochel.