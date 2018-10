Cine social, humor y mucha música en el Aula de Cultura

El Aula de Cultura de Alicante inicia la temporada con un nuevo ciclo de cine dedicado a la igualdad y la diversidad de género a partir del próximo lunes en la Cinemateca del Mediterráneo. El ciclo, elaborado por Paco Huesca con motivo del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, supone el arranque de la programación cultural del último trimestre, donde también predomina el humor, la música y el teatro infantil.

La Cinemateca arrancará el 15 de octubre con Miss Dalí, de Ventura Pons, seguida del drama norteamericano Keep the Lights On, de Ira Sachs el 22 de octubre, y el día 29, la alemana Three, de Tom Tykwer. El 19 de noviembre será el turno de la finlandesa Howl de Rob Epstein; el 26 de noviembre, Contracorriente, un drama peruano de Javier Fuentes-León; el 3 de diciembre, la india 7 diosas, tragicomedia de Pan Nalin; el día 10 Cuestión de actitud, film griego de Pano H. Koutras, y cerrará el día 17 la islandesa Corazones de piedra, de Guðmundur Arnar.

Todas las películas se proyectarán a las 20 horas y en esta ocasión serán presentadas antes por los especialistas María Teresa Molares, Antonio Dopazo, Gonzalo Eulogio y Paco Moreno.

El siguiente ciclo tendrá al humor de protagonista y comenzará el 19 de octubre con el dúo Pantomima Full, dormado por los monologuistas Alberto Casado y Rober Bodegas y su espectáculo Sketches en directo. El 3 de noviembre actuará el humorista Agustín Durán, que presentará Hola Borreguetes, mientras que el 11 de noviembre será turno para Santi Rodríguez y su monólogo Infarto. Los dos últimos espectáculos de este ciclo los protagonizarán Facu Díaz ( No te metas en política) el 1 de diciembre, y la monologuista Martita de Graná con Mi padre flipa, el día 14.

En el terreno musical, la cantante Merche actuará el 26 de octubre para presentar De otra manera y este trimestre también se podrán ver actuaciones de zarzuela, canción francesa, tangos, homenaje a Michael Jackson, fragmentos de La Traviata y un tributo a los 3 Tenores.

El ciclo flamenco, presentado el pasado mes de julio y que se desarrollará del 2 de noviembre al 1 de diciembre, contará con las actuaciones estelares de Arcángel y La Lupi, entre otros.

El teatro familiar continúa el 21 de octubre con Pekebaila y el musical La leyenda del León, mientras que el 28 de octubre será el turno de El mundo de fantasía, un musical con voces en directo y 10 bailarines en escena. Le seguirán en noviembre el Liceo Epidauro con El ratón Damián y el rock del bosque, Cantajuegos, Prácticamente Perfecta y El Pekemusical de la Navidad el 30 de diciembre.