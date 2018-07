El gusto por agradar de Laguna

Con su nuevo trabajo, el diseñador Hannibal Laguna da un salto e inicia una nueva etapa en la que fusiona la costura trabajada también a fuego lento con el prêt à porter, como puso ayer de manifiesto en el desfile de su colección Sparkling en la pasarela de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week.

Y este cambio del diseñador venezolano de nacimiento que ha desarrollado toda su carrera en Alicante lleva implícito un reto: «Que no se note, que nadie perciba qué pieza pertenece a cada una de los grupos», explicó ayer el diseñador, que defiende la femineidad y las cinturas entalladas.

Sparkling es el título de su nueva colección, prendas llenas de recuerdos que mantienen la esencia de sus primeros pasos en el diseño de novia y cuyo objetivo es vestir el «día a día de la mujer» con piezas «asequibles» que se pueden combinar con otras «más especiales» de costura.

Sobre la pasarela se vio un Hannibal más versátil e híbrido para acercarse a la «realidad», explica el diseñador, que en esta ocasión combina, por ejemplo, una falda estampada y pintada a mano con una blusa de seda natural.

A Hannibal le gusta el estilo lady y en esta ocasión reinterpreta la estética de los años treinta y cuarenta, eso sí «actualizada» con transparencias, escotes vertiginosos y botonaduras plateadas y doradas a la espalda.

Los bordados siguen siendo uno de los platos fuertes del diseñador que se deleita en piezas con flores tridimensionales, bordadas con cristales transparentes en tules y organzas bordadas con espejos.

Como explicó el diseñador a este periódico, su nueva colección para 2019, no está exenta de nostalgia ya que pretende evocar un tiempo en el que las mujeres no vestían sólo para gustarse a sí mismas, sino también para agradar a los demás. «Durante mucho tiempo he reivindicado el hecho de vestirnos para nosotros y lo sigo haciendo, para mi es algo natural. Llevo desde finales de los 80 defendiendo la libertad estética con colecciones femeninas que mezclan el romanticismo y la sensualidad», explica. Se trata, en definitiva, de recuperar el gusto por agradar y sorprender a los demás con tu forma de vestir.

«Creaciones de hoy con las reminiscencias de ayer y la obsesión por la costura clásica. Señas de identidad que logran fundir los tejidos sobre el cuerpo de la mujer, con la sensualidad del corte al bies, los acabados artesanales y las sutiles transparencias que evocan y provocan», en palabras del propio diseñador.