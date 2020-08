El éxito de series como La Maldición de Hill House, American Horror Story, El visitante o la mismísima The Walking Dead han dado nuevas alas al terror televisivo. A través del impulso que han supuesto las nuevas plataformas on-line para los contenidos de producción propia en los países donde están implantadas, han proliferado títulos del género de las más variadas procedencias. Ahí tenemos en Netflix ejemplos como Marianne (Francia), Curón (Italia) o, el más exótico de todos, Typewriter (La India). España, el país desde el que se concibieron las Historias para no dormir de Narciso Ibáñez Serrador, no se podia quedar atrás en esta carrera por el terror y tanto a lo largo de este verano como en los próximos meses cuenta con sus propios títulos para hacer que el respetable pegue algún que otro bote en el sofá durante un verano en el que está dando más miedo salir a la calle que quedarse en casa.

Caminantes ha sido la primera serie producida por Orange a través de 100 Balas, la productora de Mediapro. La ficción creada por el guionista José A. Pérez Ledo y el realizador Koldo Serra (que ha estado tras las cámaras en algunos episodios de títulos del peso como El Ministerio del Tiempo o La Casa de Papel) nos traslada a películas archiconocidas entre los amantes del género. Un grupo de amigos desaparece en la Selva de Irati en Navarra mientras se disponía a hacer el Camino de Santiago. Las imágenes que vemos en pantalla se supone que forman parte del material recuperado de sus teléfonos móviles, una idea que nos lleva directamente a El proyecto de la bruja de Blair. De hecho, durante los primeros episodios da la sensación de que la serie se ha inspirado demasiado en ella y estamos ante un más de lo mismo. Pronto empiezan las diferencias. No hay que olvidar que estamos en la era del selfie, de Snapchat y del Tik Tok.

La trama pega un giro cuando conocemos a los verdaderos atacantes de los protagonistas, una familia de personas deformes que viven en mitad del bosque y que parecen salidos de escenas de La Matanza de Texas o Kilómetro 666: Desvío al infierno. Los momentos en los que graban las torturas a sus víctimas, añadiéndoles orejitas de conejo mientras ellas les suplican que no les hagan nada o transformándolos en memes en bucle llegan a ser escalofriantes. A través de una serie de terror, los creadores de Caminantes nos ofrecen una reflexión sobre el narcisismo actual presente en las redes sociales y la trivialización de momentos trágicos.

En pequeñas píldoras de ocho episodios de menos de media hora cada uno, se convierten una adictiva propuesta para una serie con pretensiones puramente veraniegas. Con el mérito de estar rodada con teléfonos móviles, un medio al que nos vamos a tener que ir acostumbrando dadas las dificultades que están atravesando numerosos rodajes a causa de la pandemia del coronavirus. La técnica elegida hace que muchas de las escenas de la serie estén rodadas a modo de plano secuencia.

Campamento Albanta, una producción de A3 Media, apuesta por el elemento paranormal en un thriller con muchos misterios rodado en un pueblo de Ávila, Peregrinos. El campamento que da título a la serie se dedica a acoger cada verano a jóvenes problemáticos y someterles a terapia para que hagan frente a sus traumas. Entre los participantes de ese año está Olivia (Kimberley Tell), una adolescente que ha acudido infiltrada para tratar de averiguar por qué su hermano se suicidió tras apuntarse el año anterior a esa actividad, pero todos los monitores niegan que el joven haya estado alguna vez allí. Muertes misteriosas, un fuego que no tiene que apagarse nunca, una puerta en medio de la nada que da acceso a una extraña cabaña son los elementos de un puzzle que al final acaba siendo más parecido a Lost que a una copia de Viernes 13 (por si alguno pensaba que lo del campamento era un homenaje a los parajes de Crystal Lake, donde habitaba Jason Voorhees). El argumento es el pretexto para tratar temas de actualidad entre los adolescentes como el suicidio, el acoso escolar, la homofobia y la violencia sexual. Seis capítulos de poco más de media hora cada uno para no perderse en crear misterios sin fin. Todo se resuelve en el final que es lo suficientemente abierto como para hacer nuevas temporadas si las cifras de audiencia acompañan, aunque se promociona como miniserie. Campamento Albanta, creada por Jorge Alonso, Amanda Encinas y Nico Frasquet, se emitió en primer lugar en el servicio para suscriptores de A3Media, que nació un poco gafado por las incidencias y retrasos en el rodaje de La Veneno y ahora está dentro de Flooxer, el servicio online de la plataforma. No hay que olvidar que allí nació Paquita Salas.

Pero uno de los estrenos más esperados del género de este año es la serie producida por el cineasta Álex de la Iglesia para HBO y que lleva por título 30 monedas. La intención es estrenarla por todo lo alto durante el Festival de Venecia, que se desarrollará entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque aún no tiene fecha en la plataforma. El título hace alusión a las treinta monetas por las que Judas Iscariote vendió a Jesucristo y que serán el contexto de una gran conspirac¡ón que afecta hasta a la Santa Sede. Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre y Macarena Gòmez son el trío protagonista de este thriller sobrenatural y toques místicos al estilo de El día de la bestia. La trama girará en torno a la figura del padre Vergara, boxeador, exorcista y exconvicto que ha sido relegado a un pueblo remoto de la España vaciada. De la Iglesia ya ha dado sobradas muestras para dar mucho miedo. Basta con asomarse a la nueva versión de Historias para no dormir lanzada en 2006, donde el episodio La Habitación del Niño era uno de los más aterradores. 30 monedas promete.