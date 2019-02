Año nuevo decoración nueva, y ya entraditos en febrero es hora de saber que sorpresas nos trae el 2019. He echado un vistazo y me ha encantado todo lo que se nos viene encima, que en definitiva se podría resumir en propuestas glamurosas y osadas con reminiscencias del pasado pero actualizadas. Una estilo que recuerda, en ocasiones, al dorado Hollywood con tejidos y acabados de lujo, también se impone el colorido y gestos atrevidos dejando de lado por un tiempo los recursos y tonos más serios y formales. Al igual que las piezas en formas rectas y ángulos de 90 grados en mobiliario, que serán sustituidos por la seducción de las líneas redondeadas.

Pero entrando en materia os voy a dar 6 tendencias para empezar a abrir boca y poner de inmediato en practica ¡Empezamos!

1. Terciopelo, o el tejido del que ya disfrutábamos el año anterior y sigue este 2019 pegando fuerte, pero sorprendiéndonos con una mayor paleta de colorido. Y es que era de esperar, y como resultado de funcionar a las mil maravillas el pasado año. La gran acogida fue tal, que las firmas de textiles intensifican su oferta y la creatividad se nos dispara a todos ¡Queremos más terciopelo, incluso forrando paredes! Y lo hemos conseguido, este tejido sofisticado y glamuroso seguirá acariciándonos con su delicadeza y suavidad durante los próximos meses.

2. Flores y más flores, y cuanto más grandes mejor. No es momento de ser discretos, por alguna razón el minimalismo ya no se lleva, y los wallpapers y textiles se plagan de flores en gran formato y mucho colorido, perfecto para animar cualquier estancia, donde desde luego el resto de piezas no sean tan protagonistas, en este caso conviene aplicar la regla de la proporción y el equilibrio, más de un punto focal puede echar por tierra todas nuestras buenas intenciones decorativas.

3. El techo como protagonista, y es que mirar hacia arriba se va a convertir en una costumbre, al fin los techos retoman su protagonismo, vuelven por tanto los detalles en escayola, las molduras, los revestimientos con papeles atrevidos y como continuidad de la pared, o pintarlos de un color que los aleje o acerque según convenga. Los techos han dejado de “no existir” para convertirse en lo más importante.

4. Art Decó, que se podía pronosticar a raíz del uso masivo del terciopelo, los dorados como metal estrella y en definitiva la opulencia que han desembocado de manera natural en irremediable en desempolvar los antiguos códigos de estilo de toda una época, revisada por supuesto, con nuevos tejidos, colores y materiales, otorgándole muchísima importancia al mármol, por ejemplo, en los pequeños muebles auxiliares de estructura metálica como los carritos bar, las mesas de comedor con pie de mármol que casi asemejan esculturas, las piezas de inspiración oriental, o el animalprint en textiles y que está tan de moda. El Art Decó es sin duda el estilo perfecto ahora mismo si optas por la tendencia retro.

5. A cuadros, ya sea por influencia fashion o por qué ya le tocada, los cuadros príncipe de gales y tartán se dejan caer por casa, son ideales y totalmente atemporales ¡Un clásico en toda regla! los papeles para revestir paredes con este estampada son elegantes y perfectos, de esos que no cansan, ideales para aquellos que buscan la discreción en un papel pero sin renunciar a la originalidad, yo los he puesto en zonas de office en cocinas y dormitorios infantiles ¡Y han sido todo un éxito!

6. Lineas curvy, ya os lo anticipe antes, este año huiremos de las líneas rectas, las formas curvas se apoderan de muebles y accesorios, los trazos sinuosos y redondeados inspirados en los años 70 nos robaran el corazón en 2019, además conjugan genial con cualquier estilo creando ambientes que quedaran de lo más chic y redondos.

Más ideas en mi Instagram @palomamobaile

Imágenes Vía Pinterest