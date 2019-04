Cs también se divide en Crevillent

Pronostican la baja de 40 militantes del partido. La exedil señala que no se ha admitido a trámite el expediente contra ella.

La división que vive Ciudadanos en algunos municipios de la provincia también ha calado en Crevillent, ya que la reciente designación de Laura Gomis como alcaldable para las próximas elecciones municipales ha caído por sorpresa y como un jarro de agua fría en los senos de la formación naranja a nivel local, desde donde no entienden que el aparato provincial haya apostado por esta crevillentina que se afilió hace sólo unos meses al partido y para la que pesa un expediente emitido por la junta local ante el Comité de Garantías por faltar, presuntamente, a los estatutos del partido al realizar contracampañas o menospreciar públicamente a los concejales de la corporación, según explicaron en su día desde la junta local.

Sin embargo, la propia Laura Gomis asegura que nunca ha tenido una comunicación oficial sobre este expediente,y que en todo caso no se ha admitido a trámite por parte del aparato, por lo que insiste que siempre ha tenido la mano tendida para sumar dentro de Ciudadanos. Aún y así, desde la junta local han emitido un comunicado asegurando que el malestar es tan grande en las filas locales que cerca de cuarenta afiliados, la mitad del total en Crevillent, tienen pensado darse de baja de la agrupación porque consideran que es injusta esta candidatura «en la que no han contado con nosotros para nada y no ha habido ningún tipo de comunicación por parte de la dirección provincial o estatal del partido», señala Javier Soriano, actual coordinador y portavoz de Cs Crevillent.

Esta misma semana la dirección de Cs ratificaba un listado con 58 candidatos -menos de la mitad de los 141 municipios alicantinos- para los comicios locales del 26 de mayo, en los que figuraba la edil crevillentina como cabeza de lista en el municipio alfombrero, una noticia que quiso celebrar ayer la alcaldable, que se reunió con varios candidatos oficiales de la provincia en Elche en una carpa informativa del partido durante la precampaña donde estuvo el alcaldable ilicitano, Eduardo García Ontiveros o Ramón José García Rico, candidato por Santa Pola, entre un nutrido grupo de candidatos y afiliados.

A pesar de este choque de trenes, la actual cabeza de lista asegura que tiene el apoyo de cuarenta compañeros «para superar la etapa de transición», en relación al cambio de gobierno que esperan que se produzca tras los comicios para desbancar al PP.

Gomis explica que en los próximos días convocará una rueda de prensa respaldada por el partido para dar detalles sobre su candidatura y el «proyecto de futuro» que tiene entre manos, donde no cierra la puerta a que acudan los miembros de la actual ejecutiva local, a pesar de la postura contraria que hay en estos momentos.



Revés político

La exedil expone que toma este camino político después de un largo periodo de reflexión, teniendo en cuenta que en febrero dimitió como concejala no adscrita justo cuando la agrupación local pedía la revocación de su afiliación por considerar que estaba incumpliendo los estatutos del partido. Gomis ha sido criticada todo este tiempo por virar de un partido a otro, ya que dio un portazo al PSOE en 2016 cuando era número dos en la formación socialista, y después se relacionó con Contigo, aunque reconoce que abandonó el proyecto porque no lo vio con capacidad real para gobernar en Crevillent.