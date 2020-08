Las entidades de San Gabriel se movilizan para conseguir un consultorio auxiliar

La asociación de vecinos de San Gabriel, cansada de apilar peticiones en el registro del Ayuntamiento para resolver la problemática de la barriada y de no recibir contestación a las mismas, ha decidido movilizar a los distintos colectivos sociales del mencionado distrito municipal para conseguir nuevos equipamientos "de primera necesidad para la ciudadanía". Aunque recuerdan que ya están en el juzgado algunos de los temas más delicados que afectan directamente al barrio como, por ejemplo, los vertidos al Barranco de las Ovejas que van a desembocar al LIC Marino de Tabarca, o la carga y descarga de graneles en el Puerto, son otros asuntos los que adquieren notoria importancia en estos momentos.

El primero de ellos, según señala el presidente de la AAVV, Francisco Hernández Mazón, se refiere a la cesión del edificio municipal del Cefire a un entidad privada. "Debido a que San Gabriel se localiza entre barreras naturales que impiden su expansión, como la Sierra del Porquet y el Barranco de las Ovejas, y artificiales como las vías del tren o la autovía, sucede que no existe de suelo para edificar nuevos equipamientos de primera necesidad para la ciudadanía", motivo por el que se solicitó al Ayuntamiento la posibilidad de que el edificio municipal del Cefire (centro de formación e innovación), a través de una cesión a la Conselleria de Sanidad, acogiera el consultorio auxiliar del centro de salud.

El actual, explican desde la entidad, da servicio a más de 8.000 cartillas, a las que se suman la población de Urbanova, "sus instalaciones están masificadas y obsoletas"."Parece lógica la petición efectuada desde la asociación de vecinos. Sin embargo, la sorpresa fue que el Ayuntamiento efectuó la cesión de dicho edificio por treinta años a una entidad privada con gran celeridad, desoyendo las peticiones vecinales y condenando a la precariedad a los usuarios del consultorio médico auxiliar.

Desde la entidad se aclara que no es una afrenta con una asociación a la que reconocen su gran labor social, pero les indigna "que se dé respuesta a un colectivo privado (unos 250 usuarios), antes que solucionar la problemática que atañe a no solo a San Gabriel, también a barrios como Gran Vía Sur y Urbanova. Más aún, cuando la menciona entidad disfruta de instalaciones públicas, cedidas por la Diputación Provincial".

A finales de mayo, explican, se pidió por registro una reunión al Alcalde a fin de abordar la mencionada cesión, argumentando que, con la alerta sanitaria provocada por el coronavirus, la problemática es mayor. "En la reunión se solicitaba la reversión del acuerdo con la entidad y la indemnización correspondiente a la entidad privada. Como en anteriores ocasiones, el Ayuntamiento aún no ha contestado".



Falta de equipamientos

La indiferencia del Ayuntamiento ante la falta de equipamientos y el pésimo estado de conservación de los existentes es de tal magnitud, critica la asociación, que mientras el presupuesto municipal de 2019 contemplaba las obras de rehabilitación del centro de la tercera edad para convertirlo en centro comunitario, el presupuesto de 2020 no recoge esa partida, "con lo que las obras no podrán realizars"." Otro equipamiento de primera necesidad es el CEIP El Palmeral, que lleva décadas esperando su ampliación. No cuenta San Gabriel con biblioteca o centro joven, el abandono institucional que sufre el barrio es alarmante. Existen calles sin asfaltar y sin aceras en pleno siglo XXI".

Por ello, la asociación de vecinos une fuerzas con los distintos colectivos de la barriada: Plataforma Cívica Festiva, Asociación de Comerciantes, Junta Festera, las distintas AMPAS de centros educativos localizados en la barrio, Centro de la Tercera Edad, Comunidades de Propietarios de Urbanizaciones como La Cooperativa San Gabriel, El Palmeral, Urbis y VillaTeresa Sur, habiendo acordado iniciar una serie de actuaciones reivindicativas para obtener compromisos por parte de las autoridades locales en favor de la olvidada ciudadanía de la barriada.