Alicante saca a concurso la limpieza de colegios a un mes del inicio de curso

El Ayuntamiento de Alicante iniciará el curso con la prestación del servicio de limpieza de colegios fuera de contrato, como lleva haciéndose desde febrero, tal y como ha confirmado el concejal del área, Manuel Villar (PP), portavoz adjunto del bipartito (PPy Ciudadanos) tras la Junta de Gobierno celebrada esta mañana. Este órgano ha aprobado hoy sacar a concurso el pliego, pero los plazos del procedimiento hacen imposible que se adjudique a una nueva empresa antes de que empiece el curso.

Villar ha destacado la mejora económica del contrato de esta convocatoria, cuatro años, prorrogable uno más, por casi 38 millones de euros. Según sus datos, para la limpieza de colegios se destinarán cinco millones al año, y para dependencias municipales 4,5 millones. Asimismo, asegura que se reforzará el control del servicio para que no se repitan las deficiencias. La UTE que lo presta actualmente, desde hace seis meses fuera de contrato, es investigada por presuntos incumplimientos en una comisión municipal que se cerrará el 4 de septiembre. El edil ha señalado del nuevo pliego que se reforzará el control a la empresa que lo preste. El contrato ya expirado ascendía a 17 millones de euros por dos años. Con la convocatoria del concurso, se inicia un procedimiento que debería haber finalizado en febrero. Desde entonces se paga fuera de contrato, facturas mensuales a la citada UTE.

Críticas de la oposición

La oposición critica que no se tiene en cuenta en el concurso que ahora se convoca las condiciones de mayor limpieza a que obliga la pandemia. Desde Unidas Podemos, la edil Vanessa Romero ha reprochado que el bipartito "como siempre, llegando tarde. Nos enfrentamos a un inicio de curso escolar muy atípico, en el que va a ser necesario incrementar las condiciones de limpieza. Nos preocupa enormemente que después de tener seis meses el contrato vencido, con una prórroga forzada, se esté llegando tarde a la contratación de un servicio que consideramos estratégico en la lucha contra el coronavirus. Claramente no se va a llegar con todas las garantías al inicio de este curso".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido ha indicado que "nos hubiera gustado conocer en la rueda de prensa del portavoz de facto del gobierno municipal, Manuel Villar, mayores explicaciones ante uno de los grandes contratos de este Ayuntamiento, como es el de limpieza de colegios y dependencias municipales".

"Tan solo ha comentado el aumento presupuestario, que nos parece bien, pero no ha mencionado nada si este pliego está adaptado a la nueva realidad provocada por la covid 19, y la necesidad de aumentar los protocolos y frecuencia de limpieza en los centros escolares, ¿o no se tiene en cuenta?", se pregunta.

Bellido también cuestiona al bipartito si ha logrado resolver "uno de los problemas del anterior pliego, como era el control del horario del personal en una contrata donde más del 80% del presupuesto es para este fin".



Comisión de limpieza viaria

Por su parte, el grupo socialista reclama que se convoque la comisión de limpieza viaria que se constituyó el pasado mes de octubre, y que celebró sesiones en febrero y marzo. "Desde entonces no se ha convocado. El concejal responsable, Manuel Villar, dijo en su momento que era por el coronavirus. Pero a los 15 días del decreto del estado de alarma celebramos un pleno telematico. Es decir, la tecnología para celebrar las sesiones estaba pero faltaba la voluntad de convocar", indica el edil socialista Raúl Ruiz.

"Tras el fin del estado de alarma se volvieron a convocar las mesas de contratación, presididas por Villar de manera presencial. Nada se supo de la comisión de limpieza viaria", añade el concejal.

"El colmo ha sido hoy que en rueda de prensa cuando ha dicho que no convoca la comisión porque, como está en la comisión de limpieza de centros escolares "no quería saturarse". Olvida el señor Villar que no se puede regular la actividad municipal a su deseo en función de si le viene bien o no trabajar. Olvida que tiene unos mandatos legales y que no se puede caprichosamente cumplir con lo que quiera. Que se acordó de manera unánime que la comisión tendría carácter mensual. ¿se imaginan que no se convoque los plenos porque el señor alcalde tenga muchas cosas que hacer? Pues tras las explicaciones del señor Villar hoy ese día está mas cerca".

El PSOE considera que, tras seis meses de bloqueo del contrato de la limpieza viaria, el concejal Villar "sencillamente no quiere rendir cuentas sobre la gestión de la limpieza en Alicante. Es muy grave que de forma sistemáticva s enos impida el acceso a esta coincejalia durante meses, así que la respuesyta de esya concehalía no nos coge por sopresa. Los socialistas seguiremos pidiendo explicaciones porque la calle se sigue haciendo muchas preguntas sobre este servicio".

El edil del PP ha señalado que planteó que no se celebraran las dos comisiones a la vez -limpieza de colegios y limpieza viaria- para no colapsar a los concejales haciéndolas al mismo tiempo al estar los mismos en las dos, y que una vez que termine la de colegios, en septiembre, se convocará la de limpieza viaria.



Ejecución presupuestaria

Por otro lado, el edil Natxo Bellido ha criticado y considera "gravísimo" el mutismo del bipartito municipal respecto a la denuncia de Compromís de ejecución presupuestaria de 2019, ya que, según recordó, el grado de ejecución de las inversiones apenas superó el 13% de los 63 millones con los que el ejecutivo cerró el año en 2019, un gasto de unos 8,5 millones de euros.

Recuerda Bellido que esta cifra del total de disponible para inversiones de sale de los 15,6 millones presupuestados por el bipartito en 2019, a los que se suman las modificaciones de crédito más el remanente de tesorería (unos 47 millones), que en total sumarían "esos 63 millones en inversiones que el bipartito podría haber usado en 2019". La formación progresista considera "injustificable" que solo se ejecutarán 8,5 millones y, lo que es peor "no hayan dado explicaciones todavía".