Unidas Podemos critica a Ciudadanos por su gestión del área LGBTI en Alicante

Unidas Podemos ha lamentado hoy "la vuelta a tiempos pasados a la que ha sometido esta ciudad el bipartito de derechas" y el "bochornoso espectáculo de Ciudadanos en cuanto a su presunta defensa de los derechos humanos, valores que pesan menos que sus acuerdos con Vox, partido al que le ha cedido de facto el área LGTBI". Así, desde la coalición de izquierdas, han calificado de "fracaso" la gestión de la vicealcaldesa y responsable del área LGBTI, Mari Carmen Sánchez, en la negociación de la Declaración Institucional en reivindicación del Orgullo y la han acusado de "dejarse arrastrar una vez más por la ultraderecha".

La crítica de Unidas Podemos se deriva de que el Ayuntamiento de Alicante se quedó ayer, durante el pleno ordinario del mes de junio, sin aprobar una declaración en favor del Orgullo LGTBI, que se celebra el próximo domingo a nivel nacional. Se elevaron dos propuestas, una de la izquierda y otra del bipartito, que no salieron adelante por la batalla entre ambos bandos. La iniciativa del bloque progresista contó con el voto en contra de toda la derecha (PP, Cs y Vox). Por su parte, la iniciativa propuesta por el bipartito, que se basaba en un texto de la FEMP de 2019 y que se presentó en respuesta a las iniciativas inicialmente por separado de la izquierda, no superó el trámite de la urgencia por el rechazo de la oposición en bloque. Desde la izquierda criticaron previamente ayer a la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, por no llevar al pleno un texto pactado por el bipartito y la izquierda.

Para el portavoz de la coalición morada en el Ayuntamiento, Xavier López, "Ciudadanos lleva instalado desde hace meses en el camino de la radicalización en lo relativo a las concejalías de Igualdad, Cooperación y el área LGTBI", a lo que se suma "la inacción política y el recorte presupuestario hasta vaciarlas de contenido para salvar el gobierno de Barcala".

López ha calificado de "inaceptable" que Ciudadanos "se opusiera a aprobar la declaración acordada entre las fuerzas progresistas en las que se pedía el obligado cumplimiento de la Ley Valenciana LGTBI, norma que ellos mismos votaron en las Cortes" y por ello piensan que esto solo puede obedecer "al miedo que tienen de alejarse de Vox y al confinamiento político en el que se han instalado de nula capacidad de diálogo y acuerdo en cuestiones que, para Unidas Podemos, son trascendentales".