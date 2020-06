Alicante pide más medios y personal para tramitar el ingreso mínimo vital

La concejal de Atención Social del Ayuntamiento de Alicante, Julia Llopis, ha advertido este sábado del riesgo de que esta área municipal sufra "un colapso si tal y como parece el Gobierno descarga en los ayuntamientos la tramitación de los expedientes de la renta vital sin aportar medios para poder reforzar plantillas y disponer de instalaciones". Por ello, ha pedido los recursos necesarios para atender las solicitudes, según han informado fuentes municipales a través de un comunicado.

Llopis ha recordado al Ejecutivo central "los errores cometidos" en la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), "al impulsar una medida sin contar con los recursos económicos y humanos necesarios", lo que ha derivado, según ha afirmado, "en demoras en la aprobación de esta prestación". Ante esto, considera que "no sería bueno que tropezara en la misma piedra y pusiera en marcha una renta vital sin prever los recursos necesarios para abordar la tramitación con sus propios medios, o, si es el caso, externalizando el proceso administrativo o derivando el mismo a los ayuntamientos". En cualquier caso, ha añadido, "lo esencial es contar con la infraestructura precisa en tiempo y forma".

La edil ha hecho hincapié en que "la deriva de competencias impropias desde las administraciones central y autonómica no es nueva y ya hemos podido ver los problemas que están causando en los ayuntamientos, a los que se nos sobrecarga con la tramitación de expedientes muy complejos y que requieren mucho tiempo y dedicación sin darnos los recursos necesarios para poder afrontar esa tarea con garantías". A este respecto, Llopis se ha referido a los problemas que "estamos sufriendo en los ayuntamientos en el área social para poder dar curso a todos los trámites para la Renta Valenciana de Inclusión, al transferirnos la Generalitat la gestión de los expedientes sin ofrecernos en tiempo y forma los recursos económicos y el personal necesario para hacer este trabajo".

Ahora, ha agregado la edil, "parece que la intención es derivar a los municipios también la tramitación de los expedientes de la Renta Vital, lo que puede provocar un grave perjuicio a todos los solicitantes, que pueden verse abocados a esperar mucho tiempo la aprobación de su ayuda al quedar colapsados los servicios municipales por falta de los recursos necesarios". Por esto, ha incidido en que "el Gobierno debe ser ante todo responsable y poner sobre la mesa alternativas viables para tramitar estos expedientes, que pasan por asumir la administración central esa tarea o, en su caso, externalizarla, ya que estamos hablando de una tramitación burocrática, o dejarla en manos de los ayuntamientos, pero dotándolos de los recursos necesarios, tanto humanos como económicos".

La concejal estima que "no es de recibo que el Gobierno aprueben unas ayudas que a la hora de la verdad deja recaer en su parte más complicada de tramitación sobre los ayuntamientos, poniéndose de perfil y haciéndonos a las administraciones locales responsables de las demoras". Por este motivo, ha pedido a todos los partidos de la corporación municipal su "apoyo para exigir esos recursos porque podemos encontrarnos ante una situación muy complicada en los próximos meses".

En su opinión, "no sería ni coherente ni honesto anunciar ayudas a familias en situación muy vulnerable sin habilitar los recursos para hacer posibles esas ayudas y sería muy injusto que esas promesas, más en estos momentos tan difíciles que vivimos, se vieran frustradas". Llopis ha añadido que "no podemos fallarles a los que más lo necesitan y para no fallarles ni defraudarles hay que arbitrar todas las medidas y recursos económicos y humanos necesarios para que puedan recibir esos subsidios cuando los necesitan".

