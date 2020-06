Vox rompe el consenso y abandona la subcomisión de Movilidad Sostenible

El compromiso de consenso entre los grupos en el Ayuntamiento de Alicante de aparcar las broncas políticas para acelerar la reconstrucción de la ciudad en la Comisión de Recuperación ha durado cuatro días. Vox se ha levantado y ha abandonado la sesión constitutiva de la Subcomisión de Movilidad Sostenible, Transporte Público y Entorno Urbano, que preside el concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Cs), al considerar que la emergencia es social y económica, y no climática.

"Hemos salido antes de tiempo de la subcomisión. Hemos venido a escuchar lo que esperábamos escuchar y es algo tan ignominioso como que hay que aprovechar la pandemia para crear una ciudad más amable, donde la movilidad sea sostenible, para luchar contra la emergencia climática y desde Vox no vamos a participar de ese juego", ha declarado en un vídeo en sus redes sociales el edil portavoz de la formación Mario Ortolá.

Vox considera que hay una crisis social por atajar y que la emergencia climática no está entre las prioridades. "Eso toca discurtirlo en otro momento. Lo que no es normal es que se esté aprovechando la pandemia, y cito textualmente las palabras del concejal Adrián Santos, para romper dogmas y para reducir el número de coches porque durante la epidemia no había ruidos ni coches. No había coches porque se le había prohibido a la gente trabajar. Lo que hay es una crisis social y económica por una gestión nefasta del Gobierno".

Ortolá dice que le toca al Ayuntamiento ahora echar una mano a las familias que lo están pasando mal y a los negocios para que sigan creciendo. "Es el momento de pensar en el trabajador y no aprovechar esto para imponer la agenda ideológica de la extrema izquierda. Lamentamos la postura del PP y Ciudadanos de aceptar la propuesta de Podemos y Compromís de incluir esta subcomisión pero nosotros seguiremos trabajando en el resto de suborcomisiones que tienen como objeto la lucha por la recuperación social, por la creación de empleo, por nuestra hostelería y nuestro pequeño comercio".

Vox enviará una carta informando de su decisión al presidente y al secretario de la subcomisión de Movilidad Sostenible, "explicaremos que nos retiramos porque no vamos a participar de su circo. Vox seguirá trabajando en las líneas urgentes e importantes y la movilidad sostenible no es una de ellas", ha dicho Ortolá.

El concejal de Urbanismo y presidente de la subcomisión, Adrián Santos, de Ciudadanos, ha calificado de incoherente la postura de Vox. "No me parece coherente que aprobasen en junta de portavoces la Comisión de Reconstrucción, y luego digan que no les parece bien la subcomisión de Movilidad".



Críticas desde la izquierda

La postura de Vox ha escocido en la izquierda. Ortolá y el portavoz de Podemos, Xavier López, han tenido un rifirrafe en redes sociales. López, en referencia a la marcha de la subcomisión, ha escrito: "cierra al salir". Ortolá le ha replicado: "puedes pasar a por tu pin de comunista del día por el chalé del Galapagar pero a partir d elas 19 horas, tras la hora del baño en la piscina", ha señalado en referencia a la propiedad del vicepresidente del Gobierno.





Por su parte, Natxo Bellido, portavoz de Compromís, ha criticado la actitud de Vox. "La extrema derecha que pretende reventar el esfuerzo de diálogo, pacto y consenso que hemos ofrecido el resto de grupos municipales en el marco de la Comisión de Recuperación de Alicante. Una falta de respeto que se extiende a todas las entidades que participan de este proceso y, especialmente, a las que se han quedado fuera y reclaman poder participar.

"Desde la extrema derecha, se alega que la subcomisión de Movilidad responde a motivos ideológicos, pero, como siempre que hablamos de la extrema derecha, lo que hay detrás es falta de respeto a las reglas del juego de la democracia y su reivindicación de poder contaminar lo que les de la gana, obviando así la calidad ambiental de la ciudad, la salud de alicantinas y alicantinos y la necesidad de avanzar hacia un modelo de ciudad más amable, atractivo y sostenible que recupere espacio urbano, zonas verdes y apueste por la movilidad sostenible y colectiva, tal y como está haciéndose en el resto de Europa. Pero además, su falta de capacidad de trabajo, demostrada en estos meses, también estará detrás de sus anuncios de escaquearse del trabajo en las comisiones. Su ideología es casposa y su actitud vaga."