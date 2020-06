Máxima voluntad de consenso en el arranque de la Comisión para la Reconstrucción de Alicante

Con un objetivo común y una voluntad compartida se ha arrancado esta mañana la Comisión para la Reconstrucción de la ciudad de Alicante. El acto, que se ha celebrado en el edificio Séneca, ha reunido a buena parte de la Corporación municipal y a representantes de unos cuarenta colectivos de la ciudad. Durante la sesión, se ha confirmado que el objetivo común es acelerar la recuperación social y económica de la capital alicantina. A su vez, se ha coincidido en la voluntad de consenso, dejando a un lado el partidismo y los intereses particulares.

La comisión, a su vez, está subdividida en cinco subcomisiones: la de sanidad, economía y empleo y turismo se constituirán el jueves y las dos restantes -emergencia social y movilidad-, arrancarán este viernes. Los trabajos, según figura en la hoja de ruta, se prolongarán hasta el 2 de julio, día en que está previsto desarrollar la última sesión. A su vez, está previsto un pleno extraordinario para el 16 de julio en el que se votará el el dictamen no vinculante surgido de la Comisión de Reconstrucción.

En las subcomisiones, la sanitaria y de convivencia tendrá como objetivo elaborar un informe que contenga veinte propuestas para "la recuperación de la normalidad de la convivencia, a través de la dotación de medios, la adoptación de medidas de prevención y contención para evitar repuntes en el contagio y afrontar la desescalada social y el establecimiento de protocolos de actuación ante futuros contagios". Esta subcomisión estará presidida por el concejal socialista Francesc Sanguino, el único miembro de la oposición al frente de uno de los subórganos.

subcomisión económica buscará presentar una veintena de medidas destinadas a la "reactivación de la economía en la ciudad de Alicante, medidas destinadas al fomento de la innovación y medidas para recuperar los niveles de ocupación previos a la pandemia, así como el seguimiento de las medidas del Plan de Emergencia Económico, medidas fiscales, de promoción económica y fortalecimiento del tejido productivo, fomentando la colaboración institucional público-privada". Labuscará presentar una veintena de medidas destinadas a la "reactivación de la economía en la ciudad de Alicante, medidas destinadas al fomento de la innovación y medidas para recuperar los niveles de ocupación previos a la pandemia, así como el seguimiento de las medidas del Plan de Emergencia Económico, medidas fiscales, de promoción económica y fortalecimiento del tejido productivo, fomentando la colaboración institucional público-privada". Por su parte, la subcomisión turística tiene como fin realizar un informe con propuestas destinadas a la "recuperación de los sectores vinculados al turismo, hotelero, hostelería, restauración, ocio, cultura y deporte, medidas de seguridad y calidad a adoptar por el sector y dotar y difundir una imagen de destino turístico y comercial seguro".

Por otro lado, la subcomisión de emergencia social confeccionará un informe de veinte iniciativas destinadas a "paliar las consecuencias que ha generado la pandemia en los colectivos más vulnerables; también realizará un seguimiento de las medidas contenidas en el Plan de Emergencia Social, propondrá mejoras en la gestión de ayudas estatales, autonómicas y locales, revisará los protocolos de actuación establecidos, establecer indicadores de pobreza y exclusión y fomentar la colaboración institucional público-privada".

Por último, la subcomisión de movilidad se prevé centrar en medidas específicas para "adaptar los transportes públicos y la movilidad a la nueva realidad tras el coronavirus, fomentando la movilidad sostenible y el uso de transportes limpios, así como, valorar la posibilidad de relanzar el proyecto de peatonalización del centro tradicional".



Intervenciones del bipartito



El alcalde, Luis Barcala (PP), ha calificado la crisis como "la más dura y crucial" que ha tenido que afrontar la ciudad por "las trágicas circunstancias", y por el "enorme impacto económico, sanitario y social". Así, ha calificado de "crucial" el esfuerzo "colectivo" para salir de la crisis. "Tenemos claro el punto de partida". "Lo que viene no será sencillo; sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina", ha aseverado aunque ha alegado: "No estamos ante el fin de la historia". Barcala ha pedido encontrar "respuestas" y ofrecer "certidumbre" desde la "convicción de que es posible" y ha exigido aplicar "capacidad, experiencia y acervo" para reactivar la ciudad "en todos sus ámbitos". "La ciudadanía confía en el acuerdo", ha asegurado y ha solicitado: "Que las diferencias nos unan por una vez". Para el alcalde, "el objetivo de la comisión será el análisis de la situación generada por el coronavirus", según ha incidido y ha explicado que se propondrán las medidas para la reactivación del municipio, un dictamen "no vinculante" que se llevará a pleno y establecerá "un plan de seguimiento" de las medidas de recuperación acordadas.

Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha considerado que hoy es "un buen día" porque permite vislumbrar "la luz al final de túnel". "Estamos constituyendo la comisión más importante en Alicante", ha dicho. En la línea de Barcala, ha reclamado "izar la bandera del consenso" y "dejar de lado lo que nos separa y buscar aquello que nos une" y ha zanjado que la comisión "no podía tener mejor lema que el 'juntos lo conseguiremos'".

Desde la oposición



Por su parte, para el portavoz municipal del PSOE, Francesc Sanguino, este martes 2 de junio es "el día D y la hora H de la recuperación de la ciudad", para la que es necesaria, a su juicio, "una unidad inquebrantable" desde la que iniciar "un camino" para después de "salvar vidas" y "salvar las haciendas".

Desde Unidas Podemos, Xavier López, ha defendido el discurso más discordante por el fondo y forma de la comisión, señalando que le hubiera "gustado" una comisión "más abierta a los vecinos, a los distritos, a entidades con papel clave para amortiguar" la crisis. "La crisis económica y social ha descubierto los elementos más perversos de este sistema", ha dicho en referencia al "desmontaje de sistemas públicos de asistencia" y la apuesta por un sistema económico basado en el "ladrillo, poco diversificado y dependiente del exterior". Ha hablado de la necesidad de una "transición ecológica", de los "derechos de los trabajadores" porque "más empleo no es más calidad" y ha señalado la necesidad de reforzar "los servicios públicos" que han parado "la crisis y salvado vidas".

Por parte de Compromís, Natxo Bellido ha hablado de las familias y del "dolor social de la crisis". Ha dado las gracias a las personas y entidades que han trabajado para que "la crisis sea menos dura" y ha enfatizado "la oportunidad" que surge: "Va a ser muy largo y duro", y para afrontarlo ha apostado por "pactos" y "cooperación". "El reto no es la normalidad anterior, sino una ciudad más humana, sostenible y justa; el reto es mejorar como sociedad", ha opinado.

Por último, por Vox, Mario Ortolá ha considerado que la sociedad civil es "fuerte" y seguirá "demostrando su capacidad para adaptarse a las condiciones más difíciles". A su juicio, existen dos objetivos: Apoyo incondicional a la sociedad civil y no poner trabas a esa sociedad civil porque es la que "conoce el funcionamiento de la economía, de sus sectores" y ha estimado que deberán ser ellos quienes "hagan posible una recuperación".

En la comisión están presentes los seis grupos con representación municipal, además de miembros de la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández, junto al sector empresarial (CEV, Cámara de Comercio, Uepal, Provia, áreas industriales, autónomos, Facpyme y Jovempa), sindicatos (UGT y CC OO), colegios profesionales (médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, veterinarios, economistas, abogados e ingenieros de caminos), al sector hostelero y hotelero (Apeha, Ara, Alroa y Apha), los comerciantes (Fecoema, Colectivo de Comerciantes y los Mercados Municipales) y colectivos sociales (Cruz Roja, Cáritas, Cocemfe, Ecologistas en Acción, Alacant en Bici, el Consejo Juventud y los vecinos a través de las juntas de distrito). La comisión de recuperación se subdividirá en cinco comisiones de trabajo para facilitar la adopción de medidas. Una de ellas, la Sanitaria y de Convivencia, estará presidida por el PSOE por decisión del propio alcalde. El resto de subcomisiones (la Económica, la de Turismo, la Social y, por último, la de Movilidad) tendrán a miembros del bipartito al frente, pero con representantes de la oposición en el segundo escalón.