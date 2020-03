Aluvión de críticas a Ana Barceló por atribuir parte de los contagios del coronavirus entre sanitarios a viajes y contactos familiares

La escasez de material sigue ahogando a los hospitales.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, levantó ayer un aluvión de críticas entre sindicatos y sociedades científicas tras atribuir parte de los contagios entre el personal sanitario a viajes y contactos con las familias. En la misma rueda de prensa, Barceló señaló que «no hay ningún hospital que no tenga material».

En su comparecencia diaria para informar sobre la situación del coronavirus, Barceló afirmó que «hay profesionales contagiados a través de familiares o amigos, otros que hicieron un viaje e importaron el virus... la casuística es enorme y no puedo entrar en información detallada. En algunos casos no tenemos la fuente, hemos perdido la trazabilidad», señaló. Al respecto, preguntada por si estos contagios pueden estar relacionados con la falta de material, la consellera ha reiterado que «hay muchas fuentes de contagio». «Puede ser también que algún profesional se haya contagiado en su propio centro», ha apostillado.

Las reacciones a estas declaraciones no se hicieron esperar. El Sindicato Médico pidió ayer su dimisión. «La alternativa es que presentemos una querella criminal por calumias e injurias», señala esta entidad en un comunicado. El CSIF y CC OO también han pedido una rectificación inmediata, estos últimos instándole a que reconozca que la falta de los medios de protección aumenta los contagios del personal sanitario. También desde seis sociedades científicas de médicos, enfermermeros y pediatras de atención primaria le han pedido «que se retracte públicamente de sus palabras». En el portal change.org se ha abierto una petición para exigir su cese, que acumulaba anoche 7.000 firmas.

Tras el revuelo generado por estas declaraciones, la consellera de Sanidad se retractó con un comunicado en el que afirmaba: «mis palabras no han sido afortunadas. Por lo tanto, pido disculpas si han podido molestar u ofender. Nada más lejos de mi intención». El comunicado prosigue señalando que «no duden que soy muy consciente del gran esfuerzo, profesionalidad y entrega que muestran, día a día, estando en primera línea de esta situación tan complicada».

Mientras, las quejas por la falta de material en los hospitales se siguen repitiendo. Donde más preocupa la situación es en el Hospital General de Alicante, donde hay 60 trabajadores que se han infectado del virus, el hospital con el mayor número de casos positivos entre los trabajadores. Personal de Urgencias en este centro se quejaba ayer de que apenas tienen medios de protección, pese a que están en primera línea de atención ante un caso sospechoso de padecer la enfermedad. «Nos dicen que con una mascarilla y una bata de papel es suficiente y la gente está cayendo como moscas a nuestro alrededor», señalaba ayer una trabajadora de este servicio. Esta profesional lamenta además que no se les informa de los pacientes que han dado positivo en Covid-19 una vez han abandonado Urgencias. Trabajadores de este centro critican también que hay compañeros con síntomas de la enfermedad a los que se tarda días en hacer las pruebas, «y a los que hemos estado en contacto con ellos nos dicen que vengamos a trabajar con la mascarilla». El sindicato UGT envió ayer un escrito a la Gerencia pidiendo de manera urgente más medidas de protección.

En el Hospital de Sant Joan, idéntica imagen. La dirección ha señalado a los trabajadores que solo se hará entrega de una mascarilla a la semana y en algunos servicios se insta al personal a no usar las mascarillas por los pasillos para no generar alarma. En el Hospital General de Elche han racionalizado el material en los servicios donde no hay contacto directo con pacientes de coronavirus, como puede ser Traumatología. En el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, aunque van muy justos, de momento todo el personal dispone de él. En el Hospital de Elda cuentan con las medidas de protección necesarias pero empiezan a escasear, sobre todo lo que más necesitan son equipos de protección individual. En el Hospital Vega Baja de Orihuela cuentan con mascarillas. Muchas han sido donadas en los últimos días y son caseras, y también tienen los sanitarios equipos de protección individual, aunque cada vez estos son más escasos.Por último, desde el hospital comarcal de la Marina Baixa están dando una bata para todo el turno, es decir para cuatro días, y una mascarilla hasta que se rompa.