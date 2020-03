Quejas por el colapso del teléfono de la Generalitat para atender a personas con síntomas de sufrir coronavirus

No resulta nada fácil conseguir contactar con el teléfono habilitado por la Generalitat (900 300 555) para atender a las personas que presentan síntomas de coronavirus. Y así lo denuncian a diario decenas de usuarios en las redes sociales, que incluso exhiben la relación de llamadas que han realizado sin éxito. El teléfono, que está activado desde finales de febrero, pretende atender a cualquier persona que tenga síntomas compatibles con los del Covid-19.

En la actualidad, según fuentes de la Conselleria de Sanidad dirigida por Ana Barceló, están en marcha treinta puestos que atienden las llamadas que reciben de ciudadanos de la Comunidad (cada región tiene activo un número diferente). En los últimos días, se han ampliado los puestos, pasando de los veinte que estaban en marcha cuando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, visitó el servicio a principios de este mes de marzo, hasta las actuales treinta líneas en funcionamiento.

Con todo, no parecen ser suficientes para atender a las personas con síntomas de coronavirus que intentan contactar a diario con el teléfono facilitado por la Generalitat. «A ver si habilitáis un número en condiciones y no uno que esté todo el día comunicando», «el número es inoperante, llevo tres días llamando y nada», «¿Este número sirve para algo?, ¿alguien nos va a atender?», «el teléfono no deja de comunicar; si lo ponéis, poned bastante gente para atenderlo o no pongáis nada» y «el teléfono no para de comunicar, es lamentable y desesperante» son algunos de los muchos mensajes de queja publicados en los últimos días en redes sociales. Desde Sanidad, por su parte, recuerdan que también está habilitado un autotest en la web de la conselleria para intentar evitar un colapso de los centros hospitalarios, que ha recibido más de 1,8 millones de visitas.