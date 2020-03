Los hoteles de la Costa Blanca calculan que en una semana el cierre será total

Cierre total en una semana. Los hoteles de la provincia ha comenzado a organizarse, conscientes de que en un plazo máximo de 10 días no va a quedar ni un cliente en los establecimientos, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno a los viajes y al desplazamiento de las personas por la calles. Hosbec calcula que el miércoles el 90% de la planta de Benidorm estará cerrada, y ha sido comunicando a los clientes que deben ir abandonado sus habitaciones. En el caso de Servigroup, la cadena más grande de la ciudad, su presidente, José María Caballé, ha optado por un cierre más ordenado aún, debido a que todavía hay más de mil clientes alojados -los que viajan de forma individual y en compañías que están restructurando sus vuelos-. Poco a poco van a ir cerrando los hoteles a medida que se queden sin clientes (ya no admiten rreservas) y todo se ha va a centralizar en el hotel Pueblo hasta que ya no queden clientes ya la próxima semana. A partir de ahí cierre total hasta por lo menos el mes de mayo.

La Asociación Provincial de Hoteles de Alicante -8.000 plazas repartidas por Alicante y toda la provincia salvo Benidorm- no secundará la recomendación dada por la otra patronal, Hosbec, y no va a cerrar los hoteles de manera general debido a que todavía tienen muchos clientes alojados –algunos establecimientos tienen hoy hasta 200 clientes alojados- "muchos turistas que no tienen sus vuelos de regreso a sus países, por ejemplo, hasta el próximo fin de semana por lo que vamos a seguir trabajando para ellos con todas las medidas de seguridad higiénica y de prevención que ha impuesto Sanidad. Respetamos lo que ha recomendado Hosbec, pero nuestra realidad es diferente", subraya Victoria Puche, presidenta de una asociación con 70 hoteles. Hoteles en los que, por ejemplo, hay turistas de Finlandia, que no pueden volver tan fácil. Con todo, se prevé que a partir de la próxima semana el cierre sea tota, sencillamente porque no habrá xlientes que atender.

Eso si, siguiendo las normas del decreto que regula el Estado de Alarma, los clientes que están alojados en los hoteles no pueden salir a pasear por la calle y deben estar en sus habitaciones, donde se les llevará el desayuno, la comida y la cena, explica Victoria Puche. Aunque no se cierran todos los hoteles, la caída de la ocupación ya se está notando los grupos que tienen varios hoteles están recolocando a sus clientes en un mismo hotel. Entre los cierres, el Calas Alicante de la Albufereta, que tiene cono alternativa el Maya o los clientes del City Alicante, que se han reagrupado en el Estación. "Nuestros clientes están aquí y no tienen vuelos de regreso todavía, de ahí que no hay cierre posible", asevera Puche.