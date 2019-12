Compromís critica a Barcala por ocultar el coste del traslado de la Oficina de Turismo de Alicante: "Es gravísimo"

Ciudadanos considera "primordial" la apertura de la Oficina de Turismo que se está construyendo sobre el Paseo del Puerto, relegando el posible traslado prometido por el alcalde, Luis Barcala, y que un informe cifra en unos 600.000 euros. La formación naranja, socia de gobierno del PP y que tiene las competencias de Turismo, asegura que "es primordial en funcionamiento la nueva oficina y poder ofrecer un servicio de calidad". Esas palabras las ha expresado a través de un mensaje en Twitter, en las que urgen a acabar los trabajos. "Papá Noel no nos ha traído la oficina, ¿lo conseguirán los Reyes Magos?"

Respecto al estudio realizado por el equipo redactor del proyecto y que calcula que el posible cambio de ubicación costaría más que la construcción de la dependencia financiada por el Consell, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, se ha mostrado crítico con el alcalde por no haberlo dado a conocer, pese a que se realizó en la recta final del pasado mandato, ya con el PP al frente del ejecutivo municipal. "Desde Compromís consideramos gravísimo que el alcalde no haya sacado en estos meses el informe preliminar de cuanto costaría hacer el traslado de la Oficina de Turismo. Barcala ocultó deliberadamente este informe en la campaña electoral para hacer demagogía electoralista, y lo ha seguido ocultando estos meses, en un caso de opacidad muy grave que tendrá que explicar", ha señalado Bellido, quien cree que "es absolutamente vergonzosa esta forma de gobernar, ajena a la transparencia y el buen gobierno y nos recuerda a las formas de los tiempos donde se impulsaban PGOU que después han acabado en la basura y en los juzgados o se guardaban facturas en los cajones que acabaron arruinando la ciudad". Para Bellido, "una vez más la derecha antepone los intereses partidistas a los de la ciudad".

Desde Compromís exigen a Barcala y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs) a que "den la cara, saquen el informe del cajón y expliquen porque han ocultado más de año y medio este informe a la ciudadanía".

El informe, según admitieron a este diario fuentes municipales, no es nuevo. De hecho, lleva en un cajón desde que se elaboró, en la etapa de la popular Mari Carmen de España en el área de Urbanismo. Es decir, durante el primer año de Luis Barcala en la Alcaldía, a la que accedió en abril de 2018 tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri, un cargo que revalidó en las urnas el pasado 26 de mayo (y que se confirmó tras el posterior pacto de gobierno con Cs).

La cifra en la que se presupuesta el traslado forma parte de un estudio realizado por el equipo redactor de una obra que empezó a impulsarse durante el mandato del tripartito (aprobada en un Patronato de Turismo en la que no hubo voces discordantes sobre su ubicación), pero que no se situó en el centro de la polémica hasta después de la llegada de Barcala a la Alcaldía, cuando el edificio empezó a tomar forma en el puerto.

Pese a que en un primer momento Barcala apostó por el traslado sin matices y de manera reiterada, tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo empezó a modular su discurso. Lo hizo, sobre todo, después de que la vicealcaldesa y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Cs), dudara de la viabilidad de un cambio de ubicación. «Lo que quiero es que nos entreguen la oficina, que se ponga en marcha y veamos cómo funciona. ¿Traslado? Debemos ver ahora cuál es el coste de su traslado. ¿Y si nos cuesta 600.000 euros? ¿Debemos gastarnos ese dinero quitándolo de otras partidas y necesidades? La oficina debía estar funcionando ya. Si trasladarla nos cuesta tanto dinero como la propia construcción habrá que replantearse el tema. Primero veamos cómo funciona, dónde la llevamos. La ubicación en esta zona es fantástica. No se puede tirar el dinero», señaló la vicealcaldesa en una entrevista a este diario, lo que provocó la respuesta del alcalde, que empezó desde entonces a supeditar el traslado al coste económico, aunque sin poner cifras concretas. «Si el coste fuera razonable, procederíamos al traslado; si no lo fuera, pues no lo podríamos hacer. El lugar no es el idóneo, pero tampoco podemos tirar el dinero. Lo que no puede ser, como es de sentido común, es que cueste más que la oficina en sí misma», afirmó el alcalde popular a principios de este mes.

Entonces, en esas declaraciones públicas tras las palabras iniciales de su «número dos», Barcala también anunció que una vez la Generalitat entregue al Ayuntamiento la controvertida Oficina de Turismo, se pedirá un «presupuesto» para cifrar el coste del traslado. Hasta el momento, el alcalde no ha hecho mención alguna al informe realizado por el equipo redactor del proyecto, que según fuentes municipales está en un cajón de Urbanismo desde la etapa de Mari Carmen de España al frente de la concejalía.

En ese informe, según han confirmado las mismas fuentes, se indica que la construcción turística, pese a ser «desmontable», no se ha levantado con la intención de ser trasladada de ubicación. La decisión definitiva no tardará en conocerse, ya que la obra, tras reactivarse recientemente los trabajos, encara su recta final.