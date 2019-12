Un corazón y un abeto «de regalo» para compensar el fiasco de las luces de Navidad

Un corazón a las puertas del Teatro Principal y un abeto frente a la Plaza de Toros, ambos iluminados y no incluidos en el pliego del contrato, intentan «compensar» en parte el fiasco del alumbrado de esta Navidad en la ciudad de Alicante. La empresa adjudicataria, Destellos SL, colocó estos dos elementos en la recta final de la instalación de las controvertidas luces, un proceso que concluyó el pasado fin de semana, coincidiendo con la caída de una guirnalda de la avenida Alfonso el Sabio que obligó a la Policía Local a cortar el tráfico en una artería que se colapsó en pleno horario comercial.

Esa parte del alumbrado fue repuesto en la tarde de ayer, cuando operarios de la empresa recorrieron además puntos estratégicos de la ciudad para comprobar que el fuerte viento de los últimos días no había causado más problemas en una polémica iluminación marcada por los retrasos. De hecho, la instalación de las luces finalizó el pasado sábado, 21 de diciembre, aunque sin cumplirse el pliego.

Existen zonas donde estaba previsto que hubiera iluminación durante estas fechas y donde no hay ni rastro de motivos navideños. Entre los lugares más simbólicos destacan la plaza de Luceros, los paseos de Federico Soto y Doctor Gadea, además de la principal iluminación prevista en el Mercado Central, donde apenas hay dos carteles de «felices fiestas», pero no las mallas de 400 metros en total que estaba previsto que dieran «vida» a la dependencia municipal durante unas fechas clave para los puestos, que temen que las pérdidas esta Navidad caigan hasta un 40%, en parte por la falta de estímulos en la decoración festera.

El próximo jueves, la empresa concesionaria se sentará con técnicos municipales para estudiar qué puntos del pliego se han cumplido y cuáles no. «Hemos puesto extras como un corazón en el Teatro y un árbol en la Plaza de Toros. Esperemos que estos elementos compensen lo que no hemos llegado a tiempo de instalar. La culpa no ha sido nuestra, hasta principios de diciembre no se firmó el contrato y empezar a trabajar antes era ilegal. Espero que no se ceben conmigo; si me defraudan, no me volveré a presentar», explicaba ayer Javier Capella, responsable de la única empresa que optó este año al concurso y que ayer admitió que esta Navidad no habrá iluminación navideña en puntos simbólicos, como Luceros o los paseos de Federico Soto y Doctor Gadea, además de calles como Italia o Sevilla, entre otras. «No se ha puesto iluminación en los árboles porque lleva muchas horas de trabajo y no había tiempo material para hacerlo. Propuse iluminar antes otras zonas porque los arcos son más rápidos de colocar», prosiguió ayer Capella, quien insistió en que su empresa no es responsable de que no se haya cumplido el pliego, pese a que fue uno de los señalados por el edil de Contratación en el último pleno municipal: «He llegado a tener cuatro grúas con 35 personas trabajando en total, pagando hasta 800 euros a alguno de ellos por un día de trabajo. Hemos hecho más de lo previsto».

El empresario alicantino reclama más premura al Ayuntamiento para el próximo año. Sostiene que el contrato debe estar adjudicado en mayo y firmado antes de verano. «Los que hablan mal de mí [en alusión al concejal de Contratación] deberían leerse el pliego de condiciones, que vean los tiempos previstos de ejecución y los que hemos tenido», añadió Capella.