El PSOE denuncia descoordinación en la programación cultural de la casa de Papá Noel

El PSOE denuncia que la descoordinación entre las concejalías de Proyectos y Cultura es la razón del episodio en la Casa de Papá Noel. Los socialistas se refieren a la actuación de un cantante, contratado por el Ayuntamiento, incitando al consumo de drogas delante de menores en el Panteón de Quijano con letras como «la droga es peligrosa y divertida, y en la calle está prohibida»

"La concesionaria creó "Panorama Cigarreras", un programa que lleva ya tres ediciones consecutivas cuatrimestrales. Consideramos una sobreprogramación de actividades en EDUSI que no aportan para una fidelización de público, dado que se trabajan al margen no solo de la Concejalía de Cultura, sino también al margen del resto de instituciones con programación cultural", indican desde el PSOE.

Los socialistas consideran que existe una nula coordinación e integración de las actuaciones culturales financiadas y publicadas con la marca EDUSI de la Concejalía de Coordinación de Proyectos con los programas estables y permanentes de la Concejalía de Cultura y con otras actividades de otras concejalías.

"Esto provoca una dificultad evidente de controlar la programación integral y los contenidos de la misma, pudiéndose producir duplicidades, pérdida de oportunidades y contenidos no apropiados a los perfiles que acuden a los contextos de cada contenedor cultural. Los programas financiados con fondos europeos también en Cultura deben reforzar y fortalecer lo que se hace ya en en el territorio o para consolidar esos programas en el mismo, no para hacer eventos extraordinarios ni crear una inflación contraproducente de actividades que se pone más en evidencia cuando deja de llover esa financiación temporal europea. La coordinación técnica interna es fundamental y la EDUSI en Cultura no cuenta con ello, como se demuestra este caso".