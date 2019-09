«Tenemos comida para día y medio»

Angustia. La gota fría provocó serias inundaciones en algunos puntos como en el polígono industrial Puente Alto de Orihuela donde los trabajadores de las empresas que allí tienen su sede quedaron atrapados sin posibilidad de poder salir. Fueron horas de mucha angustia atrapados en las naves con la amenaza de que se inundaran.

«Estamos atrapados en las naves del polígono y nadie viene a por nosotros». Es el desgarrador testimonio de una de las trabajadoras del polígono industrial Puente Alto, Maite Ros. Más de un centenar de personas se quedaron ayer aisladas en el polígono debido a las inundaciones por la gota fría en Orihuela. «Hemos colocado sacos de pienso en la puerta de la nave para evitar que entre el agua, pero no va a aguantar mucho más tiempo», explicó ayer Ros a INFORMACIÓN. El agua estuvo discurriendo con fuerza por las calles lo que hacía imposible que pudieran salir de las instalaciones. Son varias las naves en las que han quedado aislados estos trabajadores. Algunos pudieron salir a bordo de un camión y otros, con la ayuda de una retroexcavadora, aunque el nivel del agua fue subiendo e hizo imposible que el resto de personas pudieran salir, más de un centenar que permanecían atrapadas al cierre de esta edición. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que acudió a Orihuela, ordenó que se diera preferencia al rescate de estas personas con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se desplegó en la ciudad.



«El agua llega a la altura de las ventanillas de los coches y algunos vehículos han sido movidos por la fuerza del agua», señalaba, asustada, esta trabajadora, que fue una de las que finalmente pudo salir en un camión. «Los bomberos vinieron hace tres horas y rescataron a los trabajadores de una nave de al lado, la situación se ha complicado y ya no han vuelto», explicaba Ros en tono nervioso. A pesar de las muchas llamadas que realizaron los trabajadores al 112 se quejaban de que nadie les estuviera haciendo caso. «La corriente en la calle es muy fuerte y no podemos salir de aquí y en el 112 solo nos dicen que estemos tranquilos». Ante esta respuesta, adoptaron medidas para evitar el agua. «Hemos puesto palés para subirnos a las estanterías cuando los sacos no puedan parar el agua y entre en la nave», relató.

Una situación desesperante que afectó a los trabajadores de importantes empresas de Orihuela, entre ellas el centro logístico que tiene Día y Cash en la localidad. Las luces de gran parte del polígono industrial también se apagaron. «Desde la ventana vemos a mucha gente asomada esperando que llegue la ayuda para sacarnos de aquí». Los servicios de emergencia estuvieron ayer desbordados por las múltiples incidencias en la ciudad que registró más de 250 litros por metros cuadrado.

Redován



Muy cerca de allí, en la residencia Hogar Virgen de la Salud de Redován los ancianos tuvieron que ser subidos a la primera planta del edificio ya que tanto los bajos como el jardín estaban inundados. No obstante, desde la residencia señalaron que no necesitaban, en un principio, ser evacuados no los ancianos ni los trabajadores. «Tenemos comida y grupo electrógeno para día y medio». La residencia está situada entre los términos municipales de Orihuela y Redován, dos de los municipios más afectados por el episodio de gota fría que ayer provocó serias incidencias en la comarca de la Vega Baja.