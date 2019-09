La ministra de Defensa anuncia el despliegue de la UME en Orihuela

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado esta tarde el inmediato despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de Orihuela para ayudar en las tareas para paliar la inundación causada por la gota fría.





Robles se ha desplazado esta tarde a la localidad sevillana de El Rubio para, precisamente, asistir al desmontaje de un puente erigido por ingenieros del Ejército de Tierra en noviembre pasado, para paliar la incomunicación que sufrió esta localidad a causa de otras inundaciones.La ministra ha valorado la "disponibilidad y eficacia" de las Fuerzas Armadas para asistir a la población civil en cualquier tipo de c"Siempre estamos las veinticuatro horas en alerta para cualquier emergencia que ocurre en España, de cualquier tipo", ha señalado, a preguntas de los periodistas.Ha recordado la reciente participación de unidades militares en los incendios forestales, en especial los de Gran Canaria, y ha valorado que los ejércitos trabajan "siempre" con "una gran eficacia, inmediatamente y de una manera anónima"."Inmediatamente que nos llaman, de cualquier emergencia, siempre hay disponibilidad, veinticuatro horas sobre veinticuatro; no hay mayor generosidad y las fuerzas armadas están absolutamente preparadas para lo que haga falta", ha remarcado.Robles ha asistido esta tarde al desmontaje de un puente provisional, que efectivos del Ejército de Tierra levantaron el pasado noviembre en El Rubio para solventar la incomunicación que sufrió esta localidad tras destruir una inundación el puente sobre el río Blanco.El puente militar provisional, ahora desmontado, de 45 metros de longitud y con capacidad de soportar hasta 25 toneladas, ha permitido durante los últimos diez meses que los vecinos de El Rubio no tuviesen que dar un rodeo de 70 kilómetros tras destruirse el puente civil.El puente militar está siendo desmontado por efectivos del Regimiento de Ingenieros Rey 11 de Salamanca, a quienes la ministra ha agradecido su trabajo, del que ha dicho sentirse "profundamente orgullosa", y de quienes ha valorado su participación en numerosas catástrofes, entre ellas, las inundaciones de Indonesia.Robles ha expresado el "orgullo, que no puedo describir con palabras", y el "honor" que le supone asistir a este desmontaje y a la inauguración de un nuevo puente, al que se le ha puesto el nombre de "Ejército de Tierra. Ministra Margarita Robles", porque, ha enfatizado, se trata "de un reconocimiento a la labor del Ejército"."Tenemos unas fuerzas armadas que, cuando tenemos una necesidad o una emergencia, ahí están, en primera línea; como ministra de Defensa me gustaría que se conociera mucho más el trabajo que hacen, defendiendo la paz, la libertad y la seguridad, pero también defendiendo la convivencia y el día a día, contra los incendios, cuando hay inundaciones y en los momentos más delicados", ha concluido. EFE