Compromís reclama al PP un "plan de choque" de multas contra los que incumplen la ordenanza de Limpieza

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha reclamado hoy al gobierno municipal, integrado por el PP y Cs, "acciones de concienciación ciudadana en materia de limpieza". Lo ha hecho tras unas recientes palabras del concejal de Limpieza, el popular Manuel Villar, que señaló a los incívicos, a los que calificó de "guarros" de la falta de limpieza de la ciudad. "Esperamos que el PP y Ciudadanos estén preparando ya campañas intensivas de concienciación ciudadana sobre este tema y además un plan de choque para multar a los ciudadanos y empresas que lo están haciendo mal y que no están cumpliendo con las ordenanzas municipales", ha destacado Bellido.

Desde Compromís defienden que "no valdrá para nada" que el concejal del PP se dirija llamando "guarros" a una parte de la ciudadanía si no hay un "plan para actuar contra esas malas prácticas ciudadanas".

Estas valoraciones de Compromís se unen a las recientes que también hizo Bellido, en las que pidió al equipo de gobierno que realice "de una vez" el informe de gestión de la limpieza para saber si la UTE está cumpliendo con el pliego de condiciones.

Bellido ha criticado al equipo de gobierno de Alicante por excluir la gestión del servicio que realiza la contrata de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad, UTE Alicante, de la auditoría ayer por la Junta de Gobierno, que se circunscribe exclusivamente al ámbito económico.

El concejal Bellido ha cuestionado al gobierno municipal sobre si se va a hacer la auditoría sobre la gestión del servicio, cuándo, cómo y en qué plazos, a la vez que señala que "no se puede entender que PP y Ciudadanos no quieran controlar la UTE". Asimismo, se pregunta en un comunicado "si les da miedo hacerlo" y añade: "¿Es qué solo hay guarros en la ciudad?, ¿es qué la UTE no tiene ninguna responsabilidad?".

El portavoz del grupo municipal acusa al equipo de gobierno de haber roto el acuerdo político de todos los grupos municipales para realizar una auditoría, "para saber si la UTE estaba cumpliendo con el pliego de condiciones y si estaba haciendo las cosas bien", en una UTE, "en la que participa, por cierto, la empresa del señor Ortiz", ha dicho, en referencia al constructor Enrique Ortiz.

Por su parte, el portavoz municipal de Podemos, Xavier López, ha insistido hoy en que hace falta una auditoria sobre la limpieza "que no se centre exclusivamente en lo económico, sino que además fiscalice cuál es la situación real que se vive en Alicante con datos en objetivos" y ha añadido que Unidas Podemos "se sigue oponiendo a cualquier tipo de prórroga a la contrata, ni total ni parcial".

Además, el representante de la formación morada en el Ayuntamiento ha insistido en exigir "un estudio de viabilidad sobre la remunicipalización del servicio, ya que la experiencia con contratas a grandes empresas en Alicante se ha demostrado fallida y desde el consistorio se puede fomentar la creación de una, dirigida directamente desde la Concejalía de Limpieza sin intermediarios, que además fomente el empleo estable y de calidad".