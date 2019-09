Compromís denuncia que la auditoría al servicio de limpieza es sólo económica

El portavoz del grupo municipal Compromís per-Alacant, Natxo Bellido, pide al equipo de gobierno que realice "de una vez" el informe de gestión de la limpieza para saber si la UTE está cumpliendo con el pliego de condiciones.

Bellido ha criticado al equipo de gobierno de Alicante por excluir la gestión del servicio que realiza la contrata de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad, UTE Alicante, de la auditoría ayer por la Junta de Gobierno, que se circunscribe exclusivamente al ámbito económico.

Bellido ha cuestionado al gobierno municipal sobre si se va a hacer la auditoría sobre la gestión del servicio, cuándo, cómo y en qué plazos, a la vez que señala que "no se puede entender que PP y Ciudadanos no quieran controlar la UTE". Asimismo, se pregunta en un comunicado "si les da miedo hacerlo" y añade: "¿Es qué solo hay guarros en la ciudad?, ¿es qué la UTE no tiene ninguna responsabilidad?".

El portavoz del grupo municipal acusa al equipo de gobierno de haber roto el acuerdo político de todos los grupos municipales para realizar una auditoría, "para saber si la UTE estaba cumpliendo con el pliego de condiciones y si estaba haciendo las cosas bien", en una UTE, "en la que participa, por cierto, la empresa del señor Ortiz", ha dicho, en referencia al constructor Enrique Ortiz.

Asegura la coalición que el PP llegó a preadjudicar el contrato al final del pasado mandato a la empresa Amaranto Asesores de Gestión, "aunque finalmente se paralizó la adjudicación al ser propiedad de un exalto cargo de Camps condenado por malversar", ha explicado.

La auditoría económica del ejercicio 2018 que se realizará a UTE Alicante (CESPA, FCC, CÍVICA E INUSA), la mercantil adjudicataria del servicio público de limpieza viaria, recogida de residuos domésticos y tratamiento, valoración y eliminación de residuos domésticos o no peligrosos, ha sido adjudicada a la mercantil Moragues Auditores por un importe de 14.875 euros.