La vaquilla del Moralet empieza el jueves con autorización de la Generalitat

La suelta de vaquillas en el Moralet empieza mañana jueves con autorización de la Generalitat al espectáculo taurino. Los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Podemos y Compromís (que componen el Consell en Valencia), coinciden en que al gobierno autonómico no le quedaba otra salida que permitir el evento en base a los informes favorables del Ayuntamiento, que "ignoran que se realizará en un recinto ilegal sobre el que pesa un acuerdo plenario para su derribo".

Estos festejos, que no se celebraron durante la etapa del tripartito, retornaron el año pasado. En esta ocasión, el PP que gobierna el Ayuntamiento dio el permiso sujeto a que no haya condiciones meteorológicas adversas. Compromís recurrió el acuerdo de la Junta de Gobierno para la cesión del suelo municipal donde se celebrará el evento y Podemos destaca que el gobierno municipal autoriza los bous al carrer en contra de una orden firmada por el alcalde.

Por su parte, la edil del equipo de gobierno Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos) recalcó hace unas semanas que el permiso municipal es para la ocupación de ese suelo y que la autorización "o no" para su celebración dependía de la Generalitat.



Reacción de la izquierda

Consell no iba a denegar que se celebraran los bous al carrer de El Moralet, puesto que los informes realizados por el propio favorables para que dicho festejo se llevara a cabo, basándose en la conocida como ley Fabra, aprobada en su momento por el Gobierno del PP. El portavoz del grupo municipal socialista, Paco Sanguino , ha manifestado que es obvio elno iba a denegar que se celebraran los bous al carrer de El Moralet, puesto que los informes realizados por el propio Ayuntamiento de Alicante eranpara que dicho festejo se llevara a cabo, basándose en la conocida como ley Fabra, aprobada en su momento por el Gobierno del PP.

El grupo municipal socialista explica que ha realizado diversas gestiones desde mediados de julio con la asociación de vecinos y asociaciones animalista para conseguir la información exacta referente a los festejos de bous al carrer, para lo cual se solicitó el informe técnico del departamento de Urbanismo que se esgrimió en 2017 desaconsejando el evento. "Mira por donde, la contestación desde Urbanismo es que no se ha encontrado ningún expediente relacionado con dicho asunto, por lo que no se ha facilitado al grupo la documentación solicitada. Realmente parece un poco extraño que no aparezca este informe en los archivos municipales, aún así los socialistas hemos continuado solicitando más información sobre dicho acto", ha indicado Sanguino.