Alicante exigirá a los usuarios de patinetes seguro, casco y que no vayan por las aceras

El Ayuntamiento de Alicante prepara una nueva reglamentación para el próximo septiembre que regule el uso de los patinetes en la vía pública que incluirá la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil, el uso de casco, que no vayan por las aceras y utilizar los carriles bici. En este momento, al no haber normativa ni de la Dirección General de Tráfico ni municipal, los patinetes deben circular por las aceras pero a velocidad del peatón, es decir, sin exceder los 5 kilómetros por hora. Así lo está aconsejando la Policía Local, sancionando los incumplimientos en algunos casos ya que no se cumple por lo general: ha habido incidentes entre peatones y patinetes pero también entre vehículos de movilidad personal y coches.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha informado de que en estos momentos se resuelven las alegaciones para poder avanzar en el documento, que espera poner en marcha a lo largo de septiembre, momento en el que se resolverán las velocidades máximas de circulación en cada uno de los itinerarios.

"Se están produciendo situaciones tanto por parte de los usuarios de vehículos de movilidad personal como por parte de los propios peatones y resto de conductores que quieren tener una aclaración", ha señalado el concejal, quien ha admitido que pensaba que la Dirección General de Tráfico iba a sacar una normativa aunque "por el momento no se ha producido".

Ante esta situación, "vamos a seguir con nuestro reglamento, aunque tengamos que someterlo o adaptarlo a la normativa que saque en su momento la DGT".

Del mismo modo, ha anunciado que se han abierto conversaciones con algunas compañías para incorporar dos puntos de recarga rápida de patinetes eléctricos unos 15 a 20 minutos, uno en la zona de la Universidad y polígono industrial de Rabasa y otro en la zona del Campo de Golf en Playa San Juan.