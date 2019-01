El PSOE critica la falta de presupuesto para el Centro de Coordinación de Emergencias

El grupo municipal socialista ha criticado hoy que el Gobierno municipal del PP por la "ausencia de consignación presupuestaria" para el Centro de Coordinación de Emergencias Locales en las cuentas municipales de 2019. "No hay un sólo euro presupuestado y eso supone, en la práctica, que no se podrá utilizar un edificio cuyas obras están a punto de finalizar", denuncia el edil socialista Fernando Marcos, responsable de Seguridad durante el gobierno del tripartito de Alicante.

El nuevo Centro de Coordinación de Emergencias en la plaza de Séneca, que el PSOE recuerda que promovió durante su gobierno, "trata de dar solución a una carencia histórica en la ciudad de Alicante y permitir una coordinación más efectiva entre Policía Local, Bomberos, departamento técnico de Protección Civil y gestión de las emergencias del Ayuntamiento de Alicante", según explican los socialistas a través de un comunicado.

El anterior equipo de gobierno, con el objetivo de convertir el proyecto en realidad, destinó en torno a un millón de euros en la adecuación del edificio que lo albergará y "mantuvo conversaciones con el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y con su equipo técnico, consiguiendo el compromiso de la integración en la Plataforma del Sistema de Gestión de Emergencias del CoordCom así como el software y al formación necesarias para llevarlo adelante".

Según Marcos, "no puede ser que después de tanto trabajado y de realizar una inversión significativa, el edificio permanezca vacío porque el señor Barcala, una vez más, se ha olvidado de trabajar". Para el edil socialista "no tiene ningún sentido que un día digan que van a utilizar el Centro de Coordinación para establecer una conexión directa con Alicante se Mueve y al día siguiente no presupuesten nada". Para el grupo municipal "existe un descontrol absoluto entre lo que anuncian y lo que hacen y ya no sabemos que creer"..

El proyecto necesitaría, según los socialistas, una dotación presupuestaria cercana a los 700.000 euros según el pliego de prescripciones técnicas. "No encontramos en los presupuestos de 2019 un sólo euros destinado a este proyecto, así que pedimos a Barcala que rectifique y no permita que su falta de seriedad lastre una infraestructura necesaria para esta ciudad", añade el edil.

Los socialistas no ocultan, a través de una nota, su preocupación por "la deriva que se ha apoderado del Ayuntamiento y la absoluta falta de criterio y coherencia desde la llegada de Barcala a la alcaldía gracias al voto de la tránsfuga Nerea Belmonte".