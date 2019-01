Rescatan a una mujer de 90 años que estaba sola y en mal estado en su casa de Colonia Requena de Alicante

Los Bomberos de Alicante y la Policía Local rescataron ayer de su casa de Colonia Requena a una anciana de 90 años que, según la asociación de vecinos, vivía en pésimas condiciones. La asociación asegura que llevaban días sin ver a la mujer y preguntando por ella, que vive en un sexto, a otras personas sin que nadie supiera nada. "Al no fiarme de que la mujer estuviera bien llamé a un jefe de la Policía Municipal de la Zona Norte. Cuando le dije que llevaba días sin verla, llamaron a los Bomberos, que se metieron en la vivienda por el balcón y se la encontraron tirada en un sofá, con un batín y sin mantas", explica Antonio Colomina, presidente de la entidad vecinal. La mujer está hospitalizada, todo indica que por deshidratación.

"No tenía ni fuerzas para levantarse", añade. Aunque le tocaron el timbre repetidamente, la mujer no abría la puerta, de ahí que los Bomberos decidieran entrar en la casa utilizando el camión escalera.

Según indica, los Bomberos bajaron a la mujer por la escalera del edificio con un silla especial dado que en el inmueble no hay ascensor. "Tenía la mirada perdida", dice. Ahora mismo la asociación tiene las llaves de su piso. La entidad ha contactado con la edil de Acción Social, Mari Ángeles Goitia, para abordar la situación de la anciana, que aseguran no puede estar sola y sin cuidados "porque la vi muy, muy mal". La rescatada fue ingresada en el Hospital de Alicante y después derivada al de San Vicente.

Antonio Colomina, presidente de los vecinos de Colonia Requena, ha averiguado que la mujer tiene un parte abierto desde hace al menos hace dos años en Acción Social. Según explica, entonces había una partida para atender a las personas mayores que están solas y no pueden bajar a la calle, "pero el dinero se empleó para otra cosa. Al ver eso, me quejé a Sofía Morales, que era la concejala entonces, y le comenté el problema. Dijo que se tomarían medidas pero no fue así". Colomina destaca el interés por este caso que se está tomando la actual edil de Acción Social y reclama ayudas para los numerosos mayores del barrio.

Críticas del PSOE

La edil socialista Gloria Vara atribuye el rescate de la mujer a la solidaridad y preocupación de la asociación de vecinos, "que están haciendo un trabajo encomiable" pero carga contra los Servicios Sociales. "La señora llegó al hospital en una situación de deshidratación preocupante y los servicios de emergencia lograron recuperarla. No logramos entender cómo no saltaron las alarmas en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante y no hicieron nada al respecto".