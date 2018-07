Ryanair se enfrenta a indemnizaciones de hasta 33 millones tras 8 días de paros

El Tribunal Europeo no considera «extraordinarios» los paros en la aerolínea.

Un informe de AirHelp, la plataforma online líder en gestión de las reclamaciones de los pasajeros para obtener compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, calcula que Ryanair tendría que abonar cerca de 33 millones de euros a 120.000 pasajeros por los ocho días de huelga a la que se ha visto sometida por las desavenencias laborales con su personal. Los dos últimos en España y, en particular en el aeropuerto de Alicante-Elche, terminal en la que 12.000 pasajeros han visto cancelados sus vuelos, de entrada y salida, esta semana. Ayer, segunda jornada de los dos días de paros, tampoco hubo incidentes en Alicante, salvo que el retraso medio de los vuelos de la aerolínea irlandesa fue de entre 30 y 45 minutos, normal en verano, según fuentes de Aena. Al margen de las operaciones canceladas con anterioridad, no hubo suspensiones, con lo cual Ryanair no se encontró con pasajeros afectados en la terminal.

Ryanair sostiene que, dado que estas cancelaciones de vuelos se deben a, según la compañía, circunstancias extraordinarias, no les corresponde pagar una indemnización. Sin embargo, el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó a principios de año que «una huelga salvaje del personal de vuelo no constituye una circunstancia extraordinaria». Paloma Salmerón, directora de comunicación global de AirHelp, explicó ayer que «las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo son vinculantes para todos los tribunales de la UE y se aplican a todos de la misma manera, incluso a Ryanair. Los pasajeros afectados no deben dejarse engañar por Ryanair». Según la plataforma, la aerolínea está obligada a pagar compensaciones de hasta 600 euros por pasajero, además del reembolso del precio del billete o facilitar un billete en un vuelo alternativo. «Es por eso que en AirHelp aconsejamos a todos los pasajeros afectados que comprueben si la incidencia en su vuelo les da derecho a una compensación financiera», señaló Salmerón.

En los vuelos retrasados, cancelados o con denegación de embarque, los pasajeros tienen derecho a recibir una compensación de hasta 600 euros por persona y trayecto, siempre que el vuelo provenga o aterrice dentro de la UE con una aerolínea de origen europeo, y la razón de la incidencia esté causada por la aerolínea.



Pirata y descarada

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, reclamaron ayer una legislación básica europea en materia laboral y fiscal para combatir a empresas como Ryanair, que consideran que es seguramente «la más pirata y descarada, y el perfecto ejemplo de lo que no debe ser el mercado laboral en Europa». Sordo calificó de «impresentable» la reacción de Ryanair, una empresa que «supera ampliamente la piratería a la hora de entender sus relaciones laborales y con la Administración pública y los aeropuertos».