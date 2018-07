Dimite el asesor del PP que concursó en la adjudicación de un contrato de 40.000 euros para las escuelas infantiles

El hasta ahora asesor del grupo popular de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante Jorge Crespo ha presentado su renuncia tras las informaciones publicadas en las que Ciudadanos pedía explicaciones al alcalde al participar la empresa de la que Crespo es socio en el proceso de adjudicación de un contrato mayor, en concreto de 40.000 euros, para el mantenimiento de las zonas verdes en las dos escuelas infantiles municipales.

En un comunicado, la edil de Educación, María Carmen de España, ha asegurado no tener conocimiento de la relación de Jorge Crespo con la empresa adjudicataria de este servicio, Avanza Serveis Integrals de la Terreta, que fue la que presentó la oferta más baja. El ya exasesor del PP, según el comunicado, vendió la mayoría de sus participaciones en la mencionada sociedad el 4 de mayo, desvinculándose de la misma y cambiando el administrador en esa misma fecha, quedándose, prosigue la nota, con menos del 25 por ciento.

"Hechas las oportunas averiguaciones se ha comprobado que Jorge Crespo superaba el límite legal de participación en empresas privadas del personal vinculado al Ayuntamiento de Alicante en el cargo de asesor para no incurrir en incompatibilidad, que está fijado en el 10 por ciento".

De España señala en el comunicado que la incompatibilidad afecta también a la citada sociedad, por lo que se ha solicitado, señala, de forma inmediata la revisión del procedimiento y la anulación en su caso de la concesión del contrato.



"Nada que oculatar y nada de lo que avergonzarse"

Crespo también ha emitido un comunicado en el que asegura que no fue consciente en ningún momento de incurrir en incompatibilidad con su puesto de asesor en el Ayuntamiento de Alicante, admitiendo que, "tras las oportunas verificaciones", ha comprobado que el porcentaje de participación debería estar debajo del 10 por ciento y que la suya es del 25 por ciento pese a que la redujo el 4 de mayo.

Señala Crespo que no tiene "absolutamente nada que ocultar y nada de lo que avergonzarme", y que renuncia para evitar "que se use este asunto para atacar la gestión del actual equipo de gobierno. Ninguno de sus miembros era conocedor de mi vinculación con esta empresa y yo mismo no consideré necesario comunicarlo dado que tras el procedimiento legal efectuado ante notario estaba totalmente desvinculado de las gestiones de esa sociedad y he considerado en todo momento que no incurría en ninguna ilegalidad". Agradece la confianza que el alcalde puso en él y lamenta el malentendido.

Crespo es el segundo asesor que pierde el PP tras cesar Barcala en junio a un trabajador de confianza por su vinculación a Nerea Belmonte, la edil tránsfuga cuyo voto en blanco le dio la Alcaldía al PP en detrimento de la izquierda.