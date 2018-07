Oltra: "Castilla-La Mancha no decide si podemos usar el agua para beber pero no para comer"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que el gobierno de Castilla La Mancha "no decide" si los valencianos pueden usar el agua para beber pero no para comer y ha defendido que hay un memorándum con rango de ley en vigor para el trasvase Tajo-Segura y cualquier revisión debería contemplar otros aspectos clave, además de debate y consenso. De esta forma, la vicepresidenta ha lanzado un claro mensaje de defensa del trasvase ante la presión del presidente castellano-manchego, Emiliano García Page y la ambigüedad de la ministra que gestiona los trasvases, Teresa Ribera.

Oltra se pronunció así el pasado fin de semana tras ser preguntada sobre la voluntad del gobierno de Castilla-La Mancha de que se altere la normativa acordada en materia de trasvases y de sus declaraciones de que si el agua para los valencianos es para beber, lo apoyan pero si es para regadío, se posicionan en contra.

"No es Castilla La Mancha quien decide si los valencianos podemos beber o comer. Dicen para beber sí, para comer, no. Eso no lo decide Castilla la Mancha. Hay un memorándum que esta en vigor y se ha de cumplir el trasvase Tajo-Segura", aseveró.

La vicepresidenta recordó que del volumen ya trasvasado, tres cuartas partes han ido a regadíos, pero de ellas, solo un tercio a la zona de Alicante y el resto a Murcia, y ha hecho hincapié en que el trasvase "depende de un memorándum, que es el marco jurídico técnico, que tiene rango de ley, está en vigor y se ha de aplicar".

No obstante, la vicepresidenta incidió en que "si el gobierno decide revisarlo, habrá de hacerse junto a la revisión de otros aspectos clave, como la planificación hídrica o el control sobre los pozos ilegales en muchos territorios".

Oltra sostiene que la Comunidad Valenciana ha hecho "un esfuerzo muy importante para modernizar los regadíos, por ser eficientes en la gestión del agua, por hacer de una gota tres" porque "siempre" han "sido conscientes del valor que tiene el agua y eso tiene que tener una corresponsabilidad de otros territorios".



"Si queréis beber, vale, pero si queréis comer, no"

"No puede ser que se diga, los valencianos, si queréis beber, vale, pero si queréis comer, no, mientras se siguen descontrolando determinados terrenos que no han sido nunca regadíos e incluso no se controla correctamente los usos legales del agua", añadió

En todo caso, Oltra subrayó que una revisión del memorándum, "debería ir acompañada de un dialogo, no de la guerra del agua" y señaló que quien se empeñe en esta guerra, "que no cuente con la Comunidad Valenciana".

"Entendemos que tiene que haber un debate y un acuerdo sobre el agua porque es un bien escaso. Obviamente, tenemos que, en lugar de generar conflictos, generar consensos desde los planteamientos de prioridades, agua de boca, agua de agricultura y luego otras consideraciones, y desde el punto de vista de la sostenibilidad, y del mantenimiento de la biodiversidad de los ríos y desde un puto de vista equitativo y justo", concluyó.