El «VAR» decide en las calles franquistas

PSOE y Compromís aseguran que el listado de nuevas denominaciones aprobado en Junta de Gobierno el martes no corresponde con el que se presentó a los grupos de la oposición.

El gobierno municipal del PP se ha visto obligado a recurrir al vídeo para resolver el enésimo problema generado en torno al cambio de calles franquistas de la ciudad de Alicante. En este caso, la polémica afecta al nombre elegido para la actual plaza de la División Azul, que en un primer momento (con el gobierno del tripartito) iba a pasar a llamarse de la Igualdad.

Sin embargo, con el reciente cambio al frente del gobierno local, el PP optó por aparcar la propuesta elaborada desde la Concejalía de Memoria Histórica y dejar en manos de los vecinos [Juntas de Distrito] las nuevas denominaciones para los casi cuarenta espacios afectados. Según el acuerdo de la Junta de Gobierno aprobado este pasado martes, la plaza pasaría a llamarse José Monje Cruz (conocido artísticamente como Camarón de la Isla). Sin embargo, tanto PSOE como Compromís aseguraron ayer que, en la última reunión de la Comisión de la Memoria Histórica celebrada en junio, el gobierno liderado por Luis Barcala defendió una propuesta en la que la plaza iba a denominarse María Bernabéu (judoca afincada en la ciudad de Alicante). Así también figura en los documentos facilitados a los grupos de la oposición, que se entregaron en mano antes de la cita. «No entendemos absolutamente nada. El PP afirmó que respetaría el acuerdo y descubrimos que ha decidido denominar plaza José Monje a la plaza de la División Azul y nos hemos enterado por la prensa. Ya está bien, no sabemos si es intransigencia y prepotencia o simplemente incapacidad, pero así no se puede seguir. El PP pierde energías creando problemas inexistentes que luego tienen que solucionar», señaló ayer el concejal Fernando Marcos, exresponsable del área de Memoria Histórica durante el último medio año de gobierno local del PSOE en Alicante. En la misma línea, la edil de Compromís María José Espuch, la primera responsable del área durante este mandato, afirmó que la propuesta que se llevó a la comisión, en la que no se votó sino que solo se informó, incluía el nombre de la judoca como alternativa a la actual División Azul.

Ante este escenario, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, aseguró ayer que iban a «repasar la reunión porque está grabada». Así, las calles franquistas también recurrirán a una especie de VAR [el sistema de videoarbitraje que ha revolucionado el Mundial de Fútbol de Rusia], revisando las imágenes de la sesión para dilucidar quién tiene razón: el gobierno o la oposición. «El compromiso es que en los términos en los que se acordó en la comisión es como se tiene que aprobar. Si ese nombre [José Monje] era la propuesta vecinal, así se queda; si se acordó la denominación de la judoca, se modificará el acuerdo», añadió.

Por su parte, la actual responsable del área municipal, la popular María Dolores Padilla, defendió ayer que los vecinos propusieron el nombre de Camarón de la Isla para renombrar la todavía División Azul. «Puede que lo lleváramos mal a la comisión, que haya un error en el listado, pero ellos querían ese nombre. Lo importante es la decisión de la Junta de Distrito. De una forma u otra, vamos a revisarlo y subsanar el error que sea», añadió ayer Padilla.