La designación de Rosa García como candidata provoca una escisión en Ciudadanos Alcoy

La designación de Rosa García por parte de la ejecutiva nacional de Ciudadanos para encabezar la lista electoral en Alcoy ha acabado provocando una escisión interna. Un grupo de afiliados de la agrupación local ha resucitado Ciudadanos de Alcoy (CDAL), un partido municipal creado en 2013, ofreciendo al actual concejal de la formación naranja, José Miguel Antolí, la candidatura.

Tal y como se ha venido informando, la designación de Rosa García generó malestar interno en la agrupación local de Ciudadanos, que en una reunión de su junta directiva se había decantado por cinco votos a dos por proponer a José Miguel Antolí como candidato.

Las consecuencias no se han hecho esperar, y un grupo de afiliados ha decidido resucitar CDAL, un partido que fue creado en 2013 por el exalcalde Jorge Sedano cuando decidió abandonar las filas del PP. En un comunicado, los promotores de la iniciativa argumentan estar disconformes "con la política de Ciudadanos de vulnerar las votaciones de las agrupaciones locales".

Además, destacan que se recogieron firmas del 75% de los afiliados en una moción "contra la actual alcaldable Rosa García, que ha sido la diputada peor valorada en las Cortes Valencianas en diferentes encuestas". Así, añaden que este hecho no ha pasado inadvertido, y que no es de recibo que "lo que Ciudadanos no quiere en Valencia, nos lo endiñe a los alcoyanos como si fuéramos una población de segunda".

Con todo, destacan que ofrecen a José Miguel Antolí encabezar la candidatura de este partido, para lo cual el próximo lunes iniciarán negociaciones tanto con él como con Jorge Sedano.

Por su parte, Rosa García ha mostrado "respeto" a a la presentación de este partido a las elecciones, aunque matizando que "después es la ciudadanía la que tiene que decidir". También aclara que según los estatutos de la formación naranja, "sólo se celebran primarias en los municipios con más de 400 afiliados, lo que sólo sucede en Valencia. En el resto, como es el caso de Alcoy, la decisión compete a la ejecutiva nacional".