Compromís denuncia que el tripartito vacía partidas sociales pese al superávit

Compromís ha denunciado que el tripartito ha realizado una modificación de crédito por la que han reducido de forma sensible diversas partidas sociales en lugar de emplear el dinero procedente del remanente de tesorería, pese a haber obtenido un superávit en 2019 de más de seis millones. Su edil Adriana Paredes ha explicado que una semana antes de las dos modificaciones de crédito que pasaron por pleno el 16 de junio, y que representaban 15 millones de euros, el ejecutivo de derechas realizó otra consistente en transferencias de crédito, que no requerían su paso por la sesión plenaria. El tripartito lo que ha hecho es sacar 107.640 de divesas partidas sociales y de Educación, para incorporarlas a otras para prestaciones de Servicios Sociales (91.300 euros) y otros gastos de renting de vehículo de Servicios Sociales (5.500 euros) y para subvenciones diversas de Educación (10.000 euros).

La regidora lamenta que "no entendemos cómo vacían partidas de Servicios Sociales o Normalización Lingüística, y no las han suplementado con el remanente líquido de tesorería o transferido de otras partidas que no tengan tanto perfil social, y que podemos intuir que no se van a gastar este año. Han vaciado la partida del contrato de Igualdad al rebajarla de 10.000 a 4.000 euros, del contrato de UCA (Unidad de Conductas Adictivas) han pasado de 10.000 euros a 4.200, han quitado 75.000 de 100.000 de una partida de servicio a domicilio para dependientes... Y en cuanto a Educación, han transferido de normalización lingüística 10.000 euros a gastos diversos".

Por su parte desde Cs Mercé Pairó, edil de Bienestar Social, ha explicado a este respecto que "esas partidas tuvimos que utilizarlas para poder pagar ayudas sociales cuando no teníamos tesorería para hacer frente. Las cantidades no se pueden reponer. Por eso se reservaron de cada partida los importes necesarios para mantener los servicios a que se refieren", ya que no se han llegado a dejar a cero.

Por ello ha insistido en que "se siguió el procedimiento legalmente establecido para la modificación. En varias partidas se dispuso de una parte del importe y no de la totalidad para poder mantener el servicio, y no se van a reponer porque la prioridad ahora es ayudar a través de las Prestaciones Económicas Individuales (PEI) a las familias y menores más vulnerables de El Campello".