Compromís insta a reparar las señales turísticas del sendero de la Carrasqueta

Compromís per Xixona ha registrado a través de su grupo municipal en el Ayuntamiento un ruego escrito para que desde el Consistorio se proceda a la reparación de los elementos de señalización turística ubicados en el sendero ecológico situado en las inmediaciones del Pou del Surdo, en la sierra de la Carrasqueta.

El concejal de Compromís, Lucas Sirvent, ha señalado que «hemos requerido tanto a la concejalía de Medio Ambiente como a la de Turismo para que, o reparen, o directamente retiren toda esta señalética e instalen una nueva. Es de todo punto intolerable dar esta imagen a los vecinos, senderistas o visitantes, que se encuentran esta imagen de dejadez en un marco incomparable como es el del Pou de la Neu, el hotel anexo, que aún no ha reabierto, o el mirador inaugurado hace 1 año».

«El estado actual de estas señales no es sólo fruto del paso del tiempo desde hace años o de las inclemencias meteorológicas de la zona, sino también por su nulo mantenimiento, y no lo podemos entender porque arreglarlo no debe constar una gran cantidad de dinero y podría gestionarse fácilmente con una contratación menor. Lo que no puede ser es que Xixona continúe teniendo esta carta de presentación a los visitantes especialmente este año en el que, dadas las circunstancias por el coronavirus, el turismo de interior experimentará un gran auge. Nuestro pueblo tiene que estar a la altura», ha añadido Sirvent.