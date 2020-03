El alcalde de Sant Joan justifica el impago a una empresa por «orden» de Intervención

Varios documentos municipales avalan la actuación municipal y la «devolución de las facturas».

El Ayuntamiento de Sant Joan zanja la polémica generada por el impago de varias facturas a una empresa local. El alcalde de la localida, el socialista Jaime Albero, explica que tanto el equipo de gobierno anterior como el actual siguieron las recomendaciones de dos interventores. «Nos hemos guiado por los informes técnicos que dicen que no teníamos que pagar». Así justifica el primer edil que la administración local no haya liquidado la deuda pendiente con esta sociedad que realizó trabajos en materia de comunicación en anteriores mandatos.

Asimismo, la mercantil también señalaba al socialista por no responder a varios requerimientos para acceder a información pública. «Ya hemos atendido las peticiones, insisto en que no hemos ocultado nada, somos un Ayuntamiento transparente», indica Jaime Albero.

Mientras, este diario ha tenido acceso a varios informes de Intervención que avalan la actuación del primer edil socialista. El regidor santjoaner mantiene que tampoco lo puede llevar a pleno porque sería cometer una falta administrativa.

La sociedad llevaba alrededor de dos años solicitando al consistorio una serie de facturas impagadas, así como información sobre los criterios de contratación publicitaria. La forma de proceder municipal llevó a este grupo a poner el caso en manos del Consell de Transparencia en octubre de 2018 al considerar que no se atendió «de forma correcta» su petición.

Ante la queja de la empresa, el organismo público solicitó mediante un escrito al alcalde que contestase a los requerimientos, si no, tipificaría el silencio administrativo como una infracción «muy grave» y podría acarrear el cesé del alcalde e «imposibilidad de ser nombrado para ocupar cargos similares por un período de hasta tres años».

Sobre este asunto, el Ayuntamiento dice que la información ya ha sido contestada y que los técnicos han «ultimado los flecos para responder alguna cuestión pendiente, así como subir los expedientes».

El primer edil justificó la tardanza en contestar debido a que la respuesta «se traspapeló» con el cambio en la Secretaría municipal. Fuentes políticas han asegurado que la deuda que contrajo el Ayuntamiento con la empresa local sería de 22.000 euros y que el requerimiento de información fue respondido a mediados de febrero, mientras aseguran que el Consejo de Transparencia nunca ha inhabilitado a un alcalde.

Informes



El principal motivo por el cual el Ayuntamiento de Sant Joan no ha abonado las facturas pendientes a esta empresa local es por la advertencia de informes municipales que sostienen que «no resulta posible el reconocimiento de las obligaciones reclamadas por la empresa». Este periódico ha tenido acceso a los documentos elaborados por Intervención que recomienda «la devolución de las facturas presentadas al no haber quedado acreditadas ni la contratación de los servicios, ni tampoco la efectividad de sus prestaciones en interés de las competencias municipales». La documentación consultada expone que no se debe abonar las cantidades «en los términos que establece la legislación salvo sentencia judicial firme o por acuerdo formal del Pleno». Indican también que en el caso de que la corporación lo aprobara, el acuerdo llevaría aparejada «una grave irregularidad administrativa».