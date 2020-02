Acude a Urgencias en Mutxamel en Carnaval porque se había olvidado el líquido de las lentillas

Los médicos de guardia están acostumbrados a atender todo tipo de casos. Sin embargo, muchos no se esperarían lo que le sucedió a un facultativo de Urgencias del Punto de Atención Continuada (PAC) de Mutxamel a las seis de la mañana tras la noche de Carnaval. Y es que la problemática de una persona que acudió al centro médico no era otra que se había olvidado el líquido de las lentillas en casa. En un ejercicio de contención, el médico que la atendió le dio el alta y le recomendó que fuese a la farmacia a comprarse el producto, según refleja el informe de consulta.



Lejos de tratarse de una anécdota tras la noche de Carnaval, desde el Sindicato Médico de Alicante denuncian, en su cuenta de Twitter, cómo algunos ciudadanos utilizan la sanidad pública y el concepto que tienen de para que está un médico de guardia. Asimismo, en otro tuit indican que "si los médicos de urgencias hospitalarias están desbordados, los de extra hospitalarias no se quedan cortos".





Ejemplo calentito de ayer a las 6 de la mañana (5:59 para ser más exactos) de cómo utilizan algunos ciudadanos la sanidad pública y el concepto que tienen de para que está un médico de guardia ??#cesmcv #sindicatomedico #somosmedicos #cesmalicante #medico #sindicato pic.twitter.com/QnUUkJhYYX — SindicatoMedico_CESM_Alicante (@AlicanteCesm) February 24, 2020

Por otra parte, desde elen el que gobiernan PP, Cs y Vox, ya denunciaron hace unos meses la escasez de personal en el centro de salud de la localidad e indicaron que había empezado a repercutir en la atención de personal sanitario en colegios e institutos. Desde la Conselleria de Sanidad se apuntó que se trataba de «un caso puntual» de uno de los enfermeros que no pudo atender a unas escolares para facilitarles las dosis de insulina. Las mismas fuentes negaron que el centro de salud de Mutxamel atravesase por un problema dey desmienten que funcione mal por este motivo.