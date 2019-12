Vox impone reconocimientos a la Guardia Civil y la Policía para aprobar las cuentas de Mutxamel

El Ayuntamiento de Mutxamel tendrá nuevas cuentas para el próximo año 2020. El pleno extraordinario celebrado ayer aprobó los presupuestos presentados por el Partido Popular y Ciudadanos para la localidad. La propuesta salió adelante gracias al voto de la ultraderecha, que decantó la balanza hacia el «sí», después de que la oposición en bloque rechazara las cuentas elaboradas por el equipo de gobierno. Con once votos a favor, por diez en contra, el municipio consigue así disponer de unas cifras «actualizadas» después de tenerlas prorrogadas dos años.

De nuevo, los ultras de Vox hacen un gran papel a PP y Cs. Aunque con un empate técnico el voto de calidad del alcalde (el popular Sebastián Cañadas), hubiera desempatado la contienda, el equipo de gobierno vuelve a contar con el apoyo del único concejal de Vox, Miguel da Silva, para conseguir mayoría absoluta. El PP aceptó cinco de las siete enmiendas presentadas por el concejal Da Silva, quien forma parte de la Junta de Gobierno pese a no tener competencias municipales. Entre las propuestas aceptadas de los ultras figuraban el reconocimiento a la Guardia Civil y la participación del Ejército por la festividad del 12 de octubre; intensificar la presencia de la bandera de España y un recuerdo a las víctimas del terrorismo en el municipio, así como la celebración de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía. Las cifras elaboradas por el equipo de gobierno y presentadas por la edil de Hacienda, Lara Llorca (PP), ascienden a un total de 22,7 millones de euros. Según la concejal popular, se trata de un presupuesto «equilibrado y adaptado a todas las necesidades de los vecinos de Mutxamel». Una visión que no comparte ningún grupo de la oposición. Tanto el PSOE como Compromís y Podemos, calificaron las cuentas de «continuistas y poco reales», mientras acusaban al bloque conservador de no acometer prácticamente inversiones propias en la localidad.

Además, el principal enfado de la oposición obedecía a los retrasos en la entrega de la documentación para conocer el presupuesto. Una situación que también fue recogida en un informe de intervención, que las mismas formaciones achacaron al equipo de gobierno. «Se han dormido en los laureles, son unos presupuestos que muestran una clara comodidad política y apenas tienen inversiones», criticaba la portavoz socialista, Loreto Martínez.

Por tu parte, el concejal de Compromís, Lluís Pastor, indicó que «no pueden apoyar unos presupuestos ineficaces para atender las necesidades de los vecinos. Cuentan con escasas inversiones que luego no se ejecutan, o se eternizan en el tiempo, como el Espai Jove, obra que se debería haber terminado el año 2017 y al comienzo de 2020 aún está por finalizar, o la apertura de la avenida Enric Valor». Asimismo, añadía Pastor que «los pocos proyectos que presentan PP y Cs, apoyados por Vox, son proyectos subvencionados bien por la Diputación o la Generalitat Valenciana, como el nuevo mercado municipal». El concejal de Podemos, Borja Iborra, atacó además a los populares por haber aceptado más enmiendas de Vox que del resto de la oposición. «Priorizan las banderas de España a apoyar a la agricultura o a insonorizar el pabellón».

Pero no todo eran críticas. Ciudadanos y los ultras de Vox dieron su beneplácito y cuestionaron a la oposición por rechazar unas cuentas que se habían elaborado también con propuestas suyas. «No entendemos esta negativa, es cierto que la administración va lenta a la hora de ejecutar proyectos pero el techo de gasto impide que se realicen muchas actuaciones», defendía el edil de Ciudadanos, Antonio Sola. El portavoz de extrema derecha justificaba, por su parte, su voto a favor por «responsabilidad política» y respondía, sobre las enmiendas aceptadas, que «algunos partidos no saben negociar después de toda la vida en política, mientras que Vox lleva siete meses».

22 millones de euros previstos para gastar en 2020



El proyecto de presupuestos del PP y Cs contemplan una cifra total de 22.718.000 euros para el próximo año 2020. El equipo de gobierno tiene previsto sacar adelante numerosos proyectos a partir del mes de enero que llevan en el tintero muchos años. Para ello, han preparado una partida cercana a los cuatro millones en inversiones. Sin embargo, la mayoría dependen de financiación externa y deja en el aire principales actuaciones como el museo de Arcadi Blasco, la finalización de la avenida Enric Valor y el nuevo Mercado munucipal. La edil de Hacienda, Lara Llorca, asegura que las mismas avanzarán, si no este año, el próximo.