Mutxamel saca adelante los presupuestos para el año 2020

Misión cumplida. Mutxamel tendrá el próximo año 2020 un presupuesto «nuevo» y «actualizado», según el equipo de gobierno. La propuesta de Partido Popular y Ciudadanos ha contado únicamente con el apoyo del bloque conservador. El voto de los ultras de Vox ha decantando la balanza a favor del «Sí», puesto que toda la oposición ha votado en contra de las cuentas por no sentirse representada con el proyecto del tripartito.

El PP sabía que el único voto a favor que tenía era el de su socio naranja, pese a que Vox está en junta de gobierno cuando su único edil, Miguel Da Silva, no dispone de competencias municipales. Finalmente, las matemáticas han salido con el voto a favor del concejal de extrema derecha. Partido Socialista, Compromís y Podemos, los partidos de la oposición, no han perdido la ocasión de reprochar a PP y Cs que se hayan ayudado en la formación ultra para sacar las cuentas adelante, después de que los populares hayan admitido cinco de las siete enmiendas presentadas por Vox.

Sin embargo, el bloque conservador ha señalado en varias ocasiones a los Socialistas por descartar unas cuentas que se han hecho también con sus propuestas y han acusado a las formaciones de la oposición de no dar su apoyo a los presupuestos «por cuestiones políticas y no materiales». En los ejercicios anteriores, cuando el PP estaba en minoría, la localidad sacó los presupuestos adelante. De hecho, 2017 ha sido hasta hoy el último año con unas cuentas actualizadas. Entonces la oposición no rechazó el proyecto final.

La principal acusación de Compromís se ha basado en que la idea traída a pleno, este viernes 20 de diciembre, obedece a unos presupuestos «continuistas e ineficaces» para atender las necesidades de los vecinos y vecinas de Mutxamel. Mismo discurso que el del PSOE, quien ha recordado a PP y Cs que viven sumidos en una gestión de «comodidad política». Por su parte, Podemos ha reprochado al equipo de gobierno haber priorizado las enmiendas de Vox antes que «las necesidades de vecinos y colectivos», por lo que no comparten el proyecto.

El presupuesto ha salido adelante finalmente con 11 votos a favor y 10 en contra. Las cuentas presentadas por la edil de Hacienda, Lara Llorca (PP), ofrecen una cantidad total de 22.718.000 euros. La concejal ha defendido que se tratan de unas cuentas «equilibradas, reales y adaptadas a las necesidades de los vecinos de Mutxamel».