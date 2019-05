Compromís y EU en Sant Joan critican el bloqueo del PSOE en el pago a proveedores

Los partidos de izquierda en el municipio de Sant Joan d'Alacant mueven ficha a falta de horas para que se cierre la campaña electoral de cara al próximo 26 de mayo, cuando la ciudadanía votará a los que serán los próximos gobiernos municipales en toda España.

Es por ello que desde Compromís y Esquerra Unida recuerdan que el alcalde socialista de la localida, Jaime Albero, no ha accedido a la petición de los partidos políticos de convocar un pleno extraordinario para sacar adelante los pagos municipales. Ambas formaciones, junto al resto de partidos de la oposición, presentaron por registro municipal el pasado 15 de mayo, la solicitud de la convocatoria de un pleno extraordinario para pagar a los proveedores en un expediente separado al de inversiones para el municipio de Sant Joan.

"Un pago que se podría haber aprobado ya hace una semana, dado que el propio interventor municipal propuso presentar ambos expedientes por separado, pero reconoció que fue obligado a hacerlo en una propuesta única", recuerdan las agrupaciones políticas.

Una auténtica "irresponsabilidad" por parte de Jaime Albero que parece que no pretende enmendar, pues ni la semana pasada ni esta ha convocado pleno urgente y extraordinario. El agravio es "mayor" dada la convocatoria de elecciones y la demora que se producirá con la posterior constitución del nuevo pleno.

"Queda clara la prioridad del PSOE y Ciudadanos, que no es la de mirar por los trabajadores y que por su irresponsabilidad aún no han cobrado" afirma el candidato a la alcaldía de Compromís, Sergio Agueitos. "Hay que recordar también que si se ha llegado a esta situación es porque a última hora y sin haber presentado ningún presupuesto municipal en 2 años, el gobierno ha contratado sin disponer de dinero para ello; una imprudencia que se ha repetido en los últimos meses y que ha supuesto unos 600.000 euros en OPAs al consistorio" ha matizado el candidato de Compromís.

Por su parte, la candidata de Esquerra Unida y socia actual del PSOE, Clara Rodríguez, achaca también la decisión de Jaime Albero de no convocar el pleno a un acto de "irresponsabilidad" que deja patente su "falta de diálogo". Afirma Rodriguez que se les acusó de no querer que los proveedores cobrasen y ahora "se ha demostrado que no eso no importaba, sino que se han tratado de excusas políticas para retrasar el pago". Añade, que la decisión de Albero supondrá un retraso en el pago de casi un mes, cuando "en 48 horas se podría haber solventado la situación con un pleno extraordinario".

Asimismo, desde la agrupación nacionalista, han aprovechado la ocasión y se comprometen a dar una "salida rápida a esta problemática de manera urgente" nada más se conforme la nueva corporación. "Todavía estamos a tiempo y se podría convocar un pleno que resolviera esta situación, pero en cualquier caso, Compromís se compromete a darle una salida responsable antes o después" alega Agueitos.