El alcalde rechaza recibir medio millón de la Diputación para alumbrado por ser ayudas a dedo

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), explicó ayer que la Diputación ha propuesto al Ayuntamiento incluir ahora el proyecto de renovación del alumbrado público que rechazó en el Plan Vertebra en una subvención este año con el remanente de tesorería de 2017, como inversión financieramente sostenible, pero solo sufragando la mitad de la propuesta.

El Ayuntamiento mantiene abierto un contencioso judicial porque este proyecto quedó excluido del Plan Vertebra. El alcalde anunció no va a retirar la demanda, y a su vez, que ha ofrecido a la Diputación que financie con estas inversiones sostenibles la obra de asfaltado de calles de la ciudad por 500.000 euros.

Dolón recordó que el Ayuntamiento presentó un proyecto por valor de 1.000.000 de euros al Plan Vertebra para la renovación del alumbrado público. «No nos dieron plazo para poder participar y las ayudas se concedieron de forma arbitraria», motivos por los que se presentó la demanda judicial. Ahora, se ha abierto una nueva convocatoria de ayudas a los municipios en el que el gobierno provincial propone al Ayuntamiento que presente de nuevo ese proyecto de alumbrado subvencionado con hasta un 50%.

El Ayuntamiento ha respondido a la Diputación que mantiene su propuesta de incluir a Torrevieja en el Plan Vertebra con el proyecto de alumbrado. Y por otra parte ofrece la posibilidad de que con esa subvención se financie otro proyecto para la renovación del asfaltado que cuesta 912.619 euros «para el que solicitamos su participación dentro de la subvención a proyectos de inversión financieramente sostenible.



Partidista

El alcalde subrayó que el Ayuntamiento no va a retirar la demanda judicial y sugirió que la estrategia de la Diputación, dirigida por el PP, es ofrecer esa ayuda a cambio de que el municipio renuncie a una acción judicial que podría suponer un varapalo para la institución provincial, o que el hecho de aceptar ahora esa ayuda desvirtúe el contenido de la demanda. «Lo que hay que hacer no es paralizarlo, sino que se haga de forma transparente democrática, objetiva y no partidista. Mientras tanto nosotros nos mantenemos en nuestro criterio», dijo.

«Mantenemos la petición de un millón porque lo han tenido otros municipios por la gracia de ser de un determinado partido político», recordó. El alcalde está «en desacuerdo con el apaño del reparto a dedo de las subvenciones nominativas y vamos a seguir hasta que no haya una forma de reparto que rompa con el viejo modelo de clientelismo y de primar a unos municipios sobre otros. Ya está bueno lo bueno –ha asegurado-, estamos en una época en la que las diputaciones son un anacronismo. En los órganos de gobierno no tienen ningún sentido, pero además lo que no puede ser es que se trabaje de espaldas a una realidad democrática y a unas aspiraciones de los municipios que en nada están representados por la Diputación».