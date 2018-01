El alcalde da por hecho que el mercadilllo de los "hippies" saldrá del paseo de La Libertad de Torrevieja

El colectivo recuerda que esta zona de la fachada marítima se vincula con el mercadillo artesanal desde hace cuarenta años, que nadie les ha consultado y lamenta el lenguaje del alcalde a la hora de descalificar su actividad comercial.

La Asociación de Comerciantes del "Paseo de los Hippies de Torrevieja" ha expresado su "profundo descontento y malestar con las declaraciones realizadas por alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón García" y donde explicaba sus intenciones de reformar el denominado Paseo de la Libertad y "donde da a entender que con ello va hacer desaparecer lo que se conoce como "Paseo de los Hippies".

Según este colectivo el primer edil ha demostrado la "más absoluta falta de sensibilidad hacia este colectivo", al que, aseguran, calificó como "conjunto de caseteros", en unas declaraciones a la emisora local Torrevieja Radio, y en las que se llega a alegar que la reforma del mismo se realiza con el fin de conseguir un "espacio sanitariamente aceptable".

En este paseo hay instaladas unas 160 casetas de madera peramantentes, mayoritarimente de productos artesanales a lo largo de unos 300 metros lineales, es muy popular e identifica a esta zona de la fachada marítima desde hace 40 años. El paseo fue reformado a mediados de los setenta, y casi desde ese momento se han planteado proyectos para realizar una nueva actuación ante la mala calidad del proyecto abordado entonces, sin que se haya dado el paso.

Este mercadillo, que antes se instalaba y desinstalaba a diario con las mercancías, se renovó en el anterior mandato del PP con la autorización de la instalación de casetas permanentes. Algo que ha mejorado las condiciones en la que los comerciantes desarrollan su trabajo y el servicio que prestan, pero que ha empeorado las de seguridad en caso de emergencia, genera problemas para la evacuación de pluviales y de imagen del paseo, en especial por el efecto "túnel" y "barrera" de las casetas en hilera. Una valla separa el espacio portuario y la bahía y el resto del casco urbano en este paseo, que carece de aseos públicos. Los residuos, muchas veces, y en especial en verano, se acumulan en la zona ajardinada de ese vallado. La idea de reformar el paseo además cuenta con otro obstáculo. Todo el paseo está instalado en suelo de dominio público afectado por la ley de Costas.

Es decir, Costas también deberá pronunciarse sobre la construcción en caso de que se aborde, aunque no lo hace habitualmente con otras zonas, como el paseo de Juan Aparicio, donde el Ayuntamiento gestiona los ingresos por ocupación de vía pública de terrazas sin que medie decisión de Costas, en una situación que se mantiene porque es el municipio el que asume los servicios, como el alumbrado o la limpieza.

La asociación, presidida por Lola Escudero, explica que este zoco comercial es el sustento y trabajo de más de 200 familias desde hace cuatro décadas en muchos casos, y "a los que, como mínimo, se les debe un respeto como trabajadores y como personas". También indican que ante cualquier propuesta de actuación sobre el Paseo de La Libertad, "lugar donde este colectivo ejerce su trabajo, se debe llegar a un consenso entre ayuntamiento y comerciantes antes de anunciar cualquier obra que afecte a los mismos". "De la misma manera que la anterior corporación municipal tuvo la sensibilidad de mejorar nuestras condiciones laborales aprobando la instalación de casetas para que este colectivo no sufriera la precariedad laboral que arrastró durante muchos años, esperamos de esta nueva corporación la sensibilidad suficiente como para incluirnos en cualquier proyecto o reforma que se realice en este paseo". Considerando que se trata de potenciar este espacio comercial y lúdico; no de destruirlo.

La Asociación "cree en contraposición a las palabras del alcalde, que la política no es asumir riesgos, ni presumir de coraje, sino que la política debe ser constructiva, debe buscar acuerdos, encontrar el el bien de todos y, sobre todo, debe contar con las personas, que en definitiva son las que conforman los pueblos y las ciudades".

El concejal de Obras y Servicios, Domingo Soler (APTCe) no comparte el criterio de los comerciantes. En declaraciones a este diario hoy, el edil aseguró que los puestos se ubicarán en el dique de Levante y aseguró que "el paseo es el mejor espacio de Torrevieja" y "no tiene por qué estar ocupado por los comerciantes", además de restar importancia al hecho de que el colectivo no haya sido consultado. Soler da por hecho que la Generalitat permitiría la concesión de ese espacio para la reubicación del mercadillo, dado que esa zona no es competencia municipal, y sí de Puertos, que gestiona su uso por concesiones administrativas.

El concejal de Mercadillos, Javier Manzanares (PSOE) no comparte del todo el criterio de Soler. Considera que los comerciantes que gestionan estos puestos deben estar informados puntualmente de cuál va a ser su futuro y ha indicado que se reunió con ellos antes de que se aprobaran los presupuesotos, que son los que validan la elaboración de la redacción del proyecto -100.000 euros- y la reforma posterior- otros 700.000 euros-. Todo a realizar en un año, con la complejidad de la reforma, los problemas de gestión en el área de Contratación por falta de personal y la dificultad de estar decidiendo sobre un espacio público que no es competencia municipal, pese a que los "hechos consumados" hayan permitido que sea así durante 40 años.

Regularización

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos en Torrevieja ha propuesto la regularización de las casetas de vendedores en el "entorno" del Paseo de los Hippies. La formación naranja entiende que el equipo de gobierno debe abordar una solución pactada con la Asociación de Comerciantes Hippies de Torrevieja para hacer efectivo el traslado de las casetas con la puesta en marcha de las obras de remodelación del paseo.

Asimismo, el grupo municipal considera necesario que la adjudicación de los puestos debe respetar el orden de concurrencia competitiva, tal y como señala la ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria. La

concesión de espacios para la venta, ubicados dentro de uno de los paseos con más concurrencia de la ciudad, arrastra uno de los vicios de las prácticas políticas de los gobiernos del Partido Popular. Ciudadanos sugiere que el área de Mercados, dirigida por Javier Manzanares no respeta tampoco de los criterios que define la ordenanza a la hora de adjudicar los puestos.

Por tanto, el grupo municipal considera necesario la rehabilitación de uno de los puntos neurálgicos de la ciudad con más afluencia de turistas durante los meses estivales y que presenta un estado de deterioro durante varios lustros. Asimismo, el grupo político apuesta por aprovechar el comienzo de inversión para normalizar la situación que viven los comerciantes que explotan estos puestos ubicados en la vía pública, aunque no aclara si deben permanecer o no en el paseo.